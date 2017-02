Seehotel für Boxberger Gäste Boxberg gibt es einen neuen Plan am See. Auch das Bootshaus ist nun möglich – aber mit Gegenstimmen.

Ganz ohne Diskussionen geht es nicht vorwärts am Bärwalder See. Eine wichtige Entscheidung ist zu treffen. Soll direkt am Wasser ein Vier-Sterne-Hotel mit Restaurant und mit dem Bootshaus noch ein gastronomisches Angebot entstehen? Darüber hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beraten und entschieden. Dass sich der See südlich des Kraftwerks in Boxberg entwickeln soll, dessen sind sich die Räte einig.

Aber die Änderungen im neuesten Entwurf des Bebauungsplans sehen einige Mitglieder kritisch. Zwischen dem Bootsanleger und dem Boxberger Ohr soll ein größeres Gebiet bebaubar werden. Auf dieser Fläche steht bereits jetzt das Touristische Informationszentrum (TIZ) und direkt davor soll auch das Hotel an die Seepromenade. „Es soll sich zum Wasser hin öffnen“, beschreibt Armin Hoffmann. Er ist nicht nur Gemeinderat, sondern auch Geschäftsführer zweier Gesellschaften: der Hotel und Erlebnispark Oberlausitz und der Erlebnisschifffahrt Oberlausitz.

Erstere will das Gästehaus am Ufer bauen und besitzt dafür schon die Grundstücke. Neu ist jedoch, dass das Gebäude drei Stockwerke haben soll. Möglich wird das durch das neue Sondergebiet Freizeit und Erholung. Nach dem bisherigen Plan sind lediglich zwei Geschosse möglich gewesen.

Aber genau diese Änderung sieht Sigrun Hajdamowicz als zu großen Eingriff. „Wir haben am See mit dem Ohr ein Kunstwerk, das an der höchsten Stelle 18 Meter hoch ist. Wenn davor ein Hotel von 14 Metern Höhe steht, sieht man am See nichts mehr davon“, sagt sie. Generell stört Sigrun Hajdamowicz, dass der Gemeinderat nicht weiß wie das Hotelgebäude einmal aussehen soll. „Es gibt wunderbare Gedanken und Visionen – nur ein Konzept hat bisher noch niemand gesehen“, bemängelt die Vorsitzende des Gemeindeverbands der CDU. Wenn der Gemeinderat nun aber der Änderung des Planes zustimmt, hat er später kaum noch Einfluss auf Entscheidungen rund um das Gebäude.

Auch dass noch kein geschlossenes Verkehrskonzept vorliegt, empfindet Sigrun Hajdamowicz als Zeichen einer voreiligen Planung. Zum Beispiel ist ihr nicht klar, wie das Bootshaus mit Lebensmitteln zu beliefern sein soll, da es nach jetzigem Stand nur durch einen Fahrradweg zugänglich ist. Ein nicht geringer Teil der bestehenden Parkplätze gehen durch die Hotelpläne verloren. „Die Parkplatzsituation ist schon jetzt angespannt“, sagt sie. Armin Hoffmann bestätigt, dass in jedem Fall Parkplätze noch zu einem wichtigen Thema für den Tourismus am Bärwalder See werden. Aber zeitlich seien andere Schritte dringender. Auf dem neuen Plan sind nur ein kleiner Bereich oberhalb des TIZ sowie ein Streifen am Golfplatz als Stellflächen markiert.

Als zeitlich dringender benennt Armin Hoffmann das Bootshaus. Bei der neuen Planung fällt es in den kleinen Bereich für Wassersport direkt am Ufer. „Es sollte so schnell wie möglich werden“, sagt er in der Sitzung. Ab März des kommenden Jahres soll es die Sommersaison erwarten. Zum Bootshaus meldet sich Rat Horst Jannack zu Wort. „Wir machen hier ein temporäres Projekt permanent, das die Sichtachse um 100 Meter einschränkt“, gibt er zu bedenken. Bürgermeister Achim Junker unterstreicht, dass an dieser Stelle die Entscheidung liegt: „Ein Haus kann man nicht verschwinden lassen.“

Wie das Gebäude genau gestaltet sein wird, scheint Armin Hoffmann ebenfalls noch nicht klar. „Auch eine Dachterrasse wäre eine Nutzung als Geschoss“, erklärt er. Da eine Aussichtsplattform für das Hotel schon länger im Gespräch ist, wäre das eine Möglichkeit, sie umzusetzen. Bevor es aber Ansichten des Gebäudes geben wird, fordert er die Änderung des Bebauungsplanes. Er betont, dass seine Pläne mit den Bedingungen wachsen: „Das Konzept wächst jeden Tag weiter. Wir wollen den Bärwalder See als Destination entwickeln. Das geht nicht halbschwanger.“

Sigrun Hajdamowicz will ihre kritischen Nachfragen nicht als grundsätzliche Miesmacherei verstanden wissen. „Ich bin auch der Meinung, am See muss etwas passieren“, sagt sie im Gespräch mit der SZ, „Ich will das Projekt nicht unterbinden, sondern will, dass es ordentlich wird.“ Mit drei Gegenstimmen erhält der Beschluss schließlich eine solide Mehrheit.

Außer den beiden größeren Gebäuden sind noch zwei Service Points mit Imbiss und Toiletten in der neuen Planung angelegt. Sie sollen mit 3,80 Metern Höhe auch von Weitem sichtbar sein. Die Anlagen des Adventure Golf können allerdings bis zu vier Meter hoch werden. Sie sollen um die Service-Stationen auf der Grünfläche südlich des Ohrs entstehen. Und auch weiter östlich am Campingplatz erhält Hoffmann die Gelegenheit, einen Imbiss zu bauen – diesmal ist der Beschluss einstimmig.

