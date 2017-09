Seehofers taktiert mit Obergrenze

"Zu viele Deutsche haben ein offensichtliches Problem damit, kritische Distanz zu ihren Führern zu wahren, sei es ein mit seinem Amt überforderter Kaiser, ein wortgewaltiger nationalsozialistischer Desperado oder neuerdings eine dem Cäsarenwahn verfallene Matrone mit „DDR“-Biographie. Die Popularität der Kanzlerin ist in weiten Kreisen der Wählerschaft ungebrochen! In FRA, ITA oder in den USA, vielleicht sogar in ÖST, würde man ein Merkel-Äquivalent wohl längst mit nassen Fetzen aus dem Amt gejagt haben. In DEU dagegen blickt diese Unglücksfrau angeblich – nach allem was sie bereits angerichtet hat - bei den anstehenden Wahlen entspannt einem Kantersieg entgegen. Man möchte es nicht für möglich halten. Da politische Führer – besonders in Demokratien - ein Spiegelbild des Wahlvolkes darstellen, dürfte im Herbst ein vernichtendes Urteil fällig werden. Sowohl über die deutsche Wählermehrheit,als auch über das 68er Politsystem insgesamt..." Andreas Tögel/Zitat