Seeg will Tochtergesellschaft gründen Die neue GmbH soll helfen, Geschäftsabläufe zu optimieren, Kosten zu sparen und sogar eine Kita zu errichten.

Die Stadtentwicklungs- und Stadterneuerungsgesellschaft Meißen (Seeg) ist eine Eigengesellschaft der Stadt Meißen und bewirtschaftet vor allem den eigenen Wohnungsbestand. Die jährlichen Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung betrugen in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich rund 12 Millionen jährlich. Das entspricht etwa 97 Prozent der Erlöse der Seeg. Die restlichen drei Prozent entfallen auf die weiteren Geschäftsfelder. So steuert die Seeg auch die Projekte zur Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2013. Schließlich ist sie als Verwalter für Wohnungseigentümergemeinschaften und Treuhandvermögen tätig und ist zudem Geschäftsbesorger für die ICM Innovations Centrum Meißen GmbH. Die ICM, ebenfalls Eigengesellschaft der Stadt, vermietet Büro-, Lager- und Veranstaltungsräume an junge oder kleinere Unternehmen im Technologie- und Gründerzentrum.

Für die Arbeit für Wohnungseigentümergemeinschaften und Treuhandvermögen erhält die Seeg jährlich etwa 95 000 Euro, was etwa ein Prozent der Erlöse ausmacht. Für die am 1. Januar 2017 begonnene Geschäftsbesorgung für die ICM werden jährlich etwa 18 000 Euro veranschlagt. „Zur Stärkung der Mieterbindung sowie der Verbesserung der Transparenz von Geschäftsprozessen beabsichtigt die Seeg die Gründung einer Tochtergesellschaft in der Rechtsform einer GmbH. In diese sollen Tätigkeiten ausgelagert werden, die nicht unmittelbar der Vermietung und Verwaltung des eigenen Wohnungsbestandes dienen“, heißt es in einer Beschlussvorlage für den am 1. November tagenden Stadtrat.

Zusätzlich könnten durch die Gründung der Tochtergesellschaft, die Seeg Service GmbH heißen soll, Geschäftsprozesse betriebswirtschaftlich optimiert werden. „Darüber hinaus ist die Errichtung einer Kindertagesstätte in Meißen vorgesehen.“ Dafür sollen Anfang kommenden Jahres die Planungen beginnen. Die Gründung einer Tochtergesellschaft durch die Seeg führe zu keiner finanziellen Belastung der Stadt Meißen, wird in der Beschlussvorlage argumentiert. „Stattdessen ist durch Kostenersparnis die Verbesserung der Liquiditätsausstattung der Seeg und damit eine Stärkung des kommunalen Vermögens möglich.“ Zusätzliche Mittel könnten für weitere, dem Gesellschaftszweck dienende Projekte eingesetzt werden.

Die mit der Gründung der Tochtergesellschaft beabsichtigte Optimierung bereits bestehender Geschäftsabläufe berge keine veränderte Risikosituation, außerdem seien keine Auswirkungen auf die private Wirtschaft zu erwarten. (SZ/ul)

