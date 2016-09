Seefreude fast ungetrübt

Badende: Pflanzen im Wasser stören ungetrübte Freude Die wirklich heißen Temperaturen während des Sommers und jetzt haben dem See zugesetzt. Eine Boxberger Einwohnerin hat deshalb ihren Badeausflug an den See kurzerhand vom Klittener Strand an den Boxberger verlegt. Darüber berichtet Gemeinderätin Renate Schmidt. Die Badende habe Stubben in Ufernähe bemerkt. Und das bei dem neu angelegten Badestrand. Immer mehr Wasserpflanzen wachsen aufgrund des verhältnismäßig niedrigen Wasserstandes, sagt Seebeauftragter Roman Krautz. Auch am Uhyster Strand gebe es diese Probleme. Der für den See zuständige Bergbausanierer, die LMBV, habe sogar ein Spezialfahrzeug Truxor eingesetzt, um gegen die gut gedeihenden Wasserpflanzen vorzugehen, so Roman Krautz.

Die Campingplatzbetreiber: Mehr Gäste als im Vorjahr Von steigenden Gästezahlen sprechen die Betreiber des Campingplatzes Sternencamp in Boxberg Carola und Ludwig Müller. Auch wenn der Saisonstart im Frühjahr aufgrund des schlechten Wetters ein wenig holprig begann, könne bereits heute eine durchaus positive Bilanz gezogen werden. „Das Wetter kann man sich schließlich nicht aussuchen“, so Ludwig Müller. Nach dem Start der Betreiber im Jahr zuvor sei die Nachfrage der Campingfreunde in diesem Jahr angestiegen. Gerade das sommerliche Wetter der vergangenen Wochen habe nochmals viele Gäste angelockt. Die beiden Pächter, die seit rund 30 Jahren selbst begeisterte Camper sind, blicken bereits heute positiv auf die kommende Saison. Wie Carola Müller berichtet ist die Nachfrage gerade an Feiertagen wie Himmelfahrt und Pfingsten enorm. Selbst für das kommende Jahr haben bereits einige Gäste den Platz reserviert.

Die Feuerwehrleute: Keine Alarmierungen mit Ziel See Für Gemeindewehrleiter Gunna Sock war dieser Sommer in Hinblick auf Rettungseinsätze recht entspannt. Wie der erfahrene Feuerwehrmann berichtet, ist er mit seinen Kameraden zu keinem Einsatz an den See oder an einen Strandbereich gerufen worden. Wie er meint, hat das Wetter in diesem Jahr einfach gepasst und die Badegäste und Wassersportler konnten ungetrübt die Zeit am See genießen. Im Jahr zuvor gab es für die Feuerwehr vor Ort mehrmals Alarmierungen, weil Wassersportler in Not geraten waren. Sturm und plötzlich aufziehende Unwetter hatten damals so manches Boot zum Kentern gebracht. Auch in der kommenden Saison wird er mit den zur Verfügung stehenden Kräften in Alarmbereitschaft sein. Bis Ende Oktober bleiben auch die in Kooperation mit der DRK Wasserwacht Sachsen am Boxberger und Uhyster Badestrand errichteten SOS-Notrufsäulen in Betrieb. Im Notfall sollen es diese Einrichtungen ermöglichen, schnell Hilfe zu holen.