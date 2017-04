Seefahrt unter der Erde Die Tunnelbaunation Norwegen wird einen 1,7 Kilometer langen unterirdischen Kanal für Hochseeschiffe durch eine Halbinsel sprengen.

So soll die Einfahrt zum Schiffstunnel bei Kjodepollen einmal aussehen. © Abb.: Kystverket/Snohetta

Das Meer um die lange westnorwegische Halbinsel Stadlandet ist Kapitänen stets ein Graus gewesen. Viele Untiefen, stürmisches Wetter und starker Wellengang verlangt ihnen schon seit Jahrhunderten viel Können ab. Immer wieder gingen Schiffe unter, unzähligen Seemännern wurde der Küstenabschnitt zum feuchten Grab. 2003 entging die voll mit Touristen besetzte MS Midnatsol (MS Mitternachtssonne) von der Hurtigruten-Linie nur knapp einer Katastrophe.

Nun soll Abhilfe geschaffen werden. Die Schiffe sollen in Zukunft einen 1,7 Kilometer langen unterirdischen Riesentunnel durch die Halbinsel nehmen, statt sie wie bisher zu umschiffen. Norwegens Regierung hat dafür in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Transportplan 2,7 Milliarden Kronen (290 Millionen Euro) veranschlagt. Damit wird der erste Tunnel der Welt für Hochseeschiffe voll vom Staat finanziert. Der Bau wird frühestens 2019 losgehen. „Wahrscheinlicher ist aber 2020 oder 2021“, sagt Projektchef Terje Andreassen vom norwegischen Küstenamt.

Der Tunnel soll 1,7 Kilometer lang, 26,5 Meter breit, zwölf Meter tief und 37 Meter hoch werden. Sogar Frachtschiffen und Kreuzfahrtschiffen wie der MS Midnatsol mit ihren 16 000 Bruttoregistertonnen soll der Tunnel genügend Platz für die Durchfahrt bieten.

Einen gewöhnlichen Kanal durch die Halbinsel unter freiem Himmel zu graben, ist wegen der massiven Berge nicht möglich. Beim Tunnelbau müssen beide ins Meer mündende Enden des Tunnels bis zur Fertigstellung wasserdicht versiegelt werden. Statt zu graben, muss vor allem gebohrt und gesprengt werden.

Der Bau wird drei bis vier Jahre dauern. „Die Schiffe werden bei gutem Wetter genauso lange für die Tunneldurchquerung brauchen wie bei einer Umschiffung. Zeitersparnisse bringt der Tunnel da nicht. Es geht uns aber vor allem darum, den Schiffsverkehr dort sicherer zu machen und auch bei schlechtem Wetter passierbar“, sagt Andreassen.

„Der Tunnel wird auch ein Touristenziel von Weltklasse sein und die regionale Wirtschaft fördern“, sagt Björn Lödemel von der bürgerlichen Regierung in Oslo.

Kritik am teuren Projekt gibt es nur wenig. Seesicherheitsexperte Jan Holten warnt im norwegischen Rundfunk NRK davor, dass die Brandgefahr im Tunnel nicht ausreichend berücksichtigt wird. „Wie sollen die Menschen da evakuiert werden?“, fragt er. Laut Andreassen ist die Gefahr für einen Brand jedoch verschwindend gering.

„Eigentlich macht der Tunnel für Schiffe keinen ökonomischen Sinn. Zu diesem Ergebnis sind in der Vergangenheit mindestens elf staatliche Gutachten gelangt. Es ist eher eine politische Entscheidung. Die Region hat sich sehr für den Bau eingesetzt und sich letztlich durchgesetzt“, kritisiert Knut Samset, Professor für Bauingenieurwissenschaften an der Technischen Universität in Trondheim. „Die Passage durch den Tunnel wird sogar länger dauern, als die derzeitige Route um die Halbinsel herum“, sagt er voraus.

Doch Norwegen hat schließlich auch seinen Ruf als weltweit führende Tunnelbaunation zu verteidigen. Im bergigen, dünn besiedelten Lande, gibt es bereits unzählige Tunnel. So ist der westnorwegische Lärdalstunnel mit 24,5 Kilometern der längste Straßentunnel der Welt.

