„Seeblick"-Sanierung geht weiter Ein Grundstück an der Malter wird für Parkplätze verpachtet. Das ist ein Schritt zur Wiederbelebung des alten Saals.

Blick auf Talsperre Malter. © Egbert Kamprath

Der Saal des „Seeblicks“ in Paulsdorf gammelt seit Jahren vor sich hin. Es tropft durch die Decke. Familie Peglau hat das Anwesen 2010 ersteigert und seitdem einen Teil des Gebäudes saniert. Nun will sie auch den Saal renovieren und wiederbeleben. Außerdem planen Adelheid und Markus Peglau in dem Nebengebäude, wo früher eine Verkaufsstelle war, Ferienwohnungen, bestätigte Adelheid Peglau. Für die erforderliche Baugenehmigung müssen sie aber nachweisen, dass es Parkplätze gibt. Daran ist das Vorhaben bisher gescheitert.

Nun hat aber der Hauptausschuss des Stadtrats Dippoldiswalde eine Tür geöffnet. Die Stadt Dippoldiswalde verpachtet eine Fläche zwischen dem „Seeblick“ und der Brücke über den Lämmergrund an die Eigentümer des „Seeblicks“, wie der Ausschuss einstimmig beschlossen hat. Die Pächter zahlen künftig für 140 Quadratmeter 30 Euro im Monat. Weiter sollen sie einen verfallenen Bootsschuppen abreißen, der dort steht, und eine Stützmauer zum Wasser hin auf ihre Kosten in Ordnung bringen. Die Verpachtung ist aber an die Wiedereröffnung des Saales gebunden. Wenn es nicht dazu kommt oder der Saal nicht wieder genutzt wird, dann wird der Pachtvertrag wieder aufgelöst.

Es gab noch einen Kaufantrag von einem anderen Interessenten für das Grundstück. Ihm gehören die „Eisoase“ und der Skulpturenpark neben dem „Seeblick“. Seinen Antrag haben aber weder der Ortschaftsrat noch die Stadtverwaltung befürwortet. Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) wünschte Markus Peglau, der in der Sitzung anwesend war, „viel Erfolg bei dem Projekt“.

