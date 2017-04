Sechster Sieg in Folge Die Radeberger Fußball gewinnen gegen Löbtau.

Fußball-Stadtoberliga Dresden. Am 20. Spieltag der Stadtoberliga feierte der Radeberger SV mit einem 2:1 (1:0) bei der SpVgg Löbtau den sechsten Sieg in Folge. Vor 48 Zuschauern an der Malterstraße konnte sich Tim Walter als Doppeltorschütze auszeichnen. Seinem Treffer in der ersten Halbzeit (29.) ließ der 24-Jährige in der 62. Minute den zweiten Streich folgen und untermauerte damit seine zuletzt beständig gezeigte Abschlussstärke. Immerhin ist Walter mit 15 Punktspieltreffern in der Torschützenliste dieser achten Liga mit dem Striesener Aushängeschild Paul-Max Walther gleichgezogen.

Nur fünf Minuten nach dem 2:0 brachte der eingewechselte André Richter die Löbtauer noch einmal auf Tuchfühlung heran, der RSV verteidigte aber den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff. „Wir haben zahlreiche Chancen liegengelassen und uns das Leben selbst schwer gemacht. Am Ende zählen aber die drei Punkte“, sagte Radebergs Trainer Markus Seidel. In der Tabelle blieb der Tabellendritte SC Borea Dresden am Sonntag durch einen 3:1-Heimerfolg über Hellerau-Klotzsche am RSV dran. Die Bierstädter haben nun 44 Zähler auf dem Konto und Borea 43 – allerdings mit einem Spiel weniger. (jj/ck)

Radeberg: Kirsten - Kreck, Schellenberg, Keller, Zschaler, Palme (58. Günther), Gierich, Abdin, Claus, Hirsch und Walter (65. Haubold).

