Sechster Einbruch in Blumenladen

Ein blauer VW-Transporter mit blauen Rundumleuchten steht am Dienstagvormittag vor dem Einkaufszentrum „Treffer“ in Stauchitz. Das Kennzeichen verrät, dass es sich um ein Zivilfahrzeug der Polizei handelt. An diesen Anblick haben sich die Anwohner gewöhnt. Bereits zum sechsten Mal in einem Jahr und zum zweiten Mal in einer Woche wurde der Blumenladen im Stauchitzer Einkaufszentrum „Treffer“ von Einbrechern heimgesucht. Doch die Eindringlinge hatten e auch diesmal nicht auf den Blumenschmuck abgesehen, sondern suchten nach Wertgegenständen, vor allem Bargeld. Das war schon am 28. Dezember vorigen Jahres so. „Mit brachialer Gewalt haben sie versucht, einen Tresor aus der Verankerung zu reißen. Offenbar wurde sie dabei gestört, jedenfalls konnten sie damals ihr Werk nicht vollenden“, sagt der Blumenhändler Rajko Töpke aus Ostrau, der den Blumenladen seit knapp zwei Jahren betreibt. Die von ihm geführte Firma Horrido hat nicht nur einen Blumengroßhandel, sondern auch eine Ladenkette. Betrieben werden Geschäfte in Roßwein, Döbeln, Mügeln, Ostrau und in Stauchitz.

In der Nacht zum Dienstag waren die Einbrecher – offensichtlich waren es die gleichen – erfolgreicher. Diesmal gelang es ihnen, den Tresor, der in Fußboden und Wand verankert ist, herauszureißen und zu entwenden. Sollte es ihnen gelungen sein, den Safe zu öffnen, wird die Enttäuschung groß gewesen sein. Denn statt des erhofften Bargeldes befanden sich nur Briefmarken der Deutschen Post in dem Tresor. Bargeld wird schon lange nicht mehr in dem Blumenladen aufbewahrt, in dem es auch eine Filiale der Deutschen Post gibt. „Der Tresor der gehört der Deutschen Post, aber auf dem Sachschaden bleiben wird sitzen“, sagt Töpke. Er schätzt ihn diesmal auf rund 600 Euro. Unter anderem wurde die Wand eingedrückt. Während die Einbrecher diesmal wenn auch nicht gerade fette Beute machten, hatten sie am 28. Dezember „nur“ randaliert. Damals waren die Täter von der Straßenseite in den Markt eingebrochen, diesmal kamen sie offenbar von der Bahnhofsseite.

Konsequenzen soll die Einbruchsserie laut Rajko Töpke für den Fortbestand der Postfiliale in Stauchitz allerdings nicht haben. Von sich aus will und kann er sie nicht schließen. „Wir haben ja einen Vertrag mit der Deutschen Post. Ich hoffe nur, dass diese wegen der ständigen Einbrüche nicht kündigt“, sagt er.

Nicht nur in die Post, sondern auch in andere Geschäfte wurde in letzter Zeit eingebrochen. „Allerdings haben sich die Täter auf die Postfiliale fokussiert“, sagt Jürgen Dräger, der Eigentümer und Vermieter der Immobilie. Insgesamt seien bei sieben bis acht Einbrüchen in einem Jahr ein paar Tausend Euro erbeutet worden, so der Vermieter. „Die Täter gehen sehr professionell und rabiat vor“. sagt er. Für die Sachschäden sei bisher immer die Versicherung aufgekommen. „Ich hoffe, dass das so bleibt“, so Dräger. Er will jetzt noch mehr in Sicherheitstechnik investieren, Details verständlicherweise nicht preisgeben. Nur eines verrät er. Vergitterte Fenster und Türen, wie von der Polizei empfohlen, soll es nicht geben. „Das sieht ja dann aus wie ein Gefängnis“, so Dräger.

In nächster Zeit soll der Blumenladen übrigens umziehen. Wann das sein wird und wohin es geht, will Töpke noch nicht sagen, es soll aber ein Umzug innerhalb von Stauchitz werden. Mit der Einbruchsserie habe das jedoch nichts zu tun. Doch das Geschäft soll bald wieder bezogen werden. „Es gibt bereits Interessenten“, sagt Jürgen Dräger.

Die Post mit einer Poststelle gab es im Ort Stauchitz von 1726 bis 1816 und mit Unterbrechung seit 1. Dezember 1858 ununterbrochen bis heute. 1726 bis 1816 in der heute noch bekannten am Sportplatz gelegenen sogenannten Alten Post. 1858 bis etwa 1896 auf dem Bahnhof Stauchitz, danach bis Mitte 1999 im posteigenen Gebäude auf der Hauptstraße 17. Danach eröffnete das Blumengeschäft Hoppe auf der Hauptstraße 14 in seinen Räumen eine Postagentur.

