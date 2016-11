Sechste Tankstelle für Großenhain An die Elsterwerdaer Straße kommt eine weitere Tankstelle. Die Betreiber wollen auch gleich Burger King mitbringen. Wie sinnvoll ist das Ganze?

Filetstück vergeben: Auf die jetzt noch freie Gewerbefläche an der B 101 soll eine Jet-Tankstelle mit Burger King gebaut werden. © Klaus-Dieter Brühl, Montage: SZ-Bildstelle

Die Nachbarn werden sich nicht freuen. Sie haben künftig nicht nur eine Tankstelle vor der Nase, sondern auch leuchtendes Gelb vor Augen – die Unternehmensfarbe von Jet. Großenhain bekommt seine nunmehr sechste Tankstelle und dazu einen Burger King. Letzterer macht eindeutig der Thiendorfer Filiale Konkurrenz. Ob der Fast-food-Treff dann auch zu mehr Kinobesuchen junger Leute führt, wie die Stadt hofft, wird man sehen.

Im Rathaus, so munkelt man, war der Burger King das weitaus attraktivere Angebot – im Vergleich zur Tankstelle. Doch beides war nur im Paket zu haben. Und so hat die Wässa-Evergreen Tankstellengesellschaft bR jetzt 10 277 Quadratmeter an der Elsterwerdaer Straße neben Tools gekauft.

Jet will Konkurrenz

Gut die Hälfte will sie für ihr Projekt Tankstelle und Burger King nutzen, auf der anderen Fläche könnte nach jetzigen Plänen ein Gewerbehof zur Vermietung an junge Unternehmen entstehen, so Steffen Wässa vor den Stadträten, die darüber am Mittwochabend zu befinden hatten. Zwar ist überhaupt noch nicht klar, wie dieser Gewerbehof aussehen könnte, doch weitere Nachfragen gab es dazu nicht.

Zur Tankstelle gab es dagegen schon eine Anfrage, ob sich das nur wenige Hundert Meter von der Aral-Tankstelle entfernt überhaupt rechne? Steffen Wässa sagt ganz klar: „Ja. Das Unternehmen hat sich den Bedarf vor Ort natürlich sehr genau angesehen und Konkurrenz belebt schließlich das Geschäft.“ Die Stadt Großenhain hat mit diesem Verkauf allerdings kein gutes Geschäft gemacht. So viel steht heute schon fest. Sie hat den Quadratmeter für 37 Euro veräußert, kann aber nur gut 14 Euro pro Quadratmeter behalten. Wie das geht? Ganz einfach. Die Fläche gehört zum ehemaligen Gelände der Papierfabrik. Für deren Abriss hat der Freistaat Sachsen tief in die Tasche gegriffen und die Stadt mit einer 90-prozentigen Förderung bedacht.

Dafür werden solche Flächen anschließend gegen eine Zweckbindung belegt – sprich zehn Jahre darf die Stadt Großenhain das Areal dann nicht anfassen. Doch genau das tut sie nun und trotz intensiver Gespräche mit dem Fördermittelgeber gibt es bereits eine klare Ansage seitens der Landesdirektion Dresden, dass Großenhain 228 500 Euro Fördergeld zurückzahlen muss. Die Summe ergibt sich, weil der Fördersatz nun automatisch von besagten 90 Prozent auf 75 Prozent sinkt, plus Zinszahlungen in Höhe von fünf Prozent pro Jahr seit 2010. Damit büßt die Stadt insgesamt jetzt exakt die Höhe an Fördermitteln ein, die sie 2010 erhalten hat.

Dabei wäre das abwendbar gewesen. In vier Jahren wäre die Zweckbindung ausgelaufen und die Stadt hätte das Gewerbegrundstück anstandslos verkaufen können, womit in dieser guten Lage an der B 101 auch jederzeit zu rechnen ist.

Fördergeld wird weggegeben

Warum keiner der Stadträte diese Entscheidung hinterfragt hat, bleibt ein Rätsel. Und das in einer Stadtratssitzung, in der erbittert um 98 000 Euro gestritten wurde, die den Großenhainer Eltern zusätzlich als Kitagebühren auferlegt werden sollten. Auch wenn die Stadträte die Gebührenerhöhung vorerst mit hauchdünner Entscheidung ablehnten – Kämmerin Elke Opitz prüft gerade, ob die Vorlage noch einmal auf die Tagesordnung kommt. Begründung: Schaden von der Stadt abwenden, da sie nun die zusätzlichen 98 000 Euro bezahlen müsste. In dieser Situation ohne Not 228 500 Euro wegzugeben, erscheint daher umso abwegiger.

Auch stadtplanerisch kann die Entscheidung zum Problem werden: Falls eine andere Tankstelle unter dem Kostendruck Pleite geht, entsteht dort eine neue Brache, die schwierig nachzunutzen ist.

zur Startseite