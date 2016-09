Sechsjähriger wird an Bushaltestelle schwer verletzt

Weißwasser. Ein sechsjähriger Junge wurde am Freitagmittag in Weißwasser schwer verletzt, als er nach dem Aussteigen aus dem Bus von einem Auto erfasst wurde. Nach Polizeiangaben befand er sich auf dem Heimweg aus der Schule. An der Bushalte Prof.-Wagenfeld-Ring stieg er gemeinsam mit zwei wenig älteren Mädchen aus und rannte unmittelbar nach Abfahrt des Busses hinter diesem auf die Fahrbahn.

Der 46-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Fiat konnte den Zusammenstoß mit dem Sechsjährigen nicht mehr verhindern.

Das Kind wurde dabei am Kopf getroffen und musste schwer verletzt ins Krankenhaus Weißwasser gebracht werden. Der 46-jährige Fahrer des Pkw bekam Splitter des Spiegelglases ins Auge, wurde aber nach ambulanter Behandlung entlassen. (szo)

