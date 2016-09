Sechsjähriger auf Abenteuertour

Platzverweise auf dem Kornmarkt Bautzen. Die Polizei ermittelt gegen zwei Männer, die am späten Donnerstagabend in der Kontrollzone auf dem Bautzener Kornmarkt eine rechte Parole gerufen hatten. Insgesamt überprüften die Beamten im Laufe des Abend 51 Männer und Frauen und sprachen 23 Platzverweise aus. Bereits am Nachmittag hatte ein psychisch kranker Mann eine Versammlung der Partei Die Linke auf dem Kornmarkt-Areal gestört. Die Polizei schritt ein. Ein Arzt wies den betrunkenen 36-Jährigen später in ein Fachkrankenhaus ein. Der Kontrollbereich rund um den Bautzener Kornmarkt war nach einer Ansprache zwischen Stadt, Polizei und Sächsischem Innenministerium um eine Woche bis zum 4.Oktober verlängert worden. Anschließend wird entschieden, ob die Maßnahme beendet wird. Polizisten können damit bis auf Weiteres jeden Passanten in dem Kontrollbereich überprüfen und zur Klärung der Identität gegebenenfalls mit zum Revier nehmen.

Zwei Radler kollidieren mit Renault Radeberg. Zwei Radfahrer sind am Donnerstag gleichzeitig gegen einen Pkw gefahren. Die beiden Jugendlichen, ein Mädchen und ein Junge im Alter von 15 Jahren, waren entgegen der erlaubten Fahrtrichtung auf dem Fußweg an der Pulsnitzer Straße stadteinwärts unterwegs. Als ein Renault Megane aus einem Grundstück nach rechts auf die Straße auffahren wollte, krachten die Radler gegen das Fahrzeug. Es entstand Schaden von 2000 Euro, verletzt wurde niemand.

Verwirrt und aggressiv Kamenz. Ein augenscheinlich verwirrter 75-jähriger Mann löste am Donnerstagmittag in Kamenz einen Polizeieinsatz aus. Er war im Volkspark mit einer 59-Jährigen aneinandergeraten, weil er den Hund der Frau grundlos getreten haben soll. Als die Polizistin die Personalien des wütenden Mannes erfragte, richtete sich seine Aggression nunmehr auf sie. Mit Hilfe einer weiteren Streife gelang es, den Wutanfall zu beenden. Ein Arzt überwies den Patienten anschließend in eine psychiatrische Fachklinik. Gegen den Senior wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, Beleidigung und versuchter Körperverletzung ermittelt.

Zwei Monate Fahrverbot für Raser Bautzen. Die Missachtung des Tempo-120-Schildes auf der Autobahn zwischen Salzenforst und Bautzen-West hat für einen polnischen Fahrer drastische Folgen: Er wurde hier am Donnerstagvormittag mit Tempo 182 geblitzt. Das bedeutet 440 Euro Bußgeld, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot auf deutschen Straßen. Während der fünfstündigen Kontrolle fuhren 3600 Fahrzeuge durch die Messstelle, insgesamt 91 waren davon schneller als erlaubt.

Motorrad gestohlen Bautzen. Ein Motorrad ist in der Nacht zu Donnerstag in Bautzen verschwunden. Die braune Yamaha DE 06 mit den Kennzeichen FRW-MS 12 stand an der Albert-Schweitzer-Straße. Der Zeitwert des zehn Jahre alten Zweirads wird mit 500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt und fahndet international nach dem Zweirad.

Unter Drogen und ohne Haftpflicht Bautzen. Einen regelmäßigen Drogenkonsumenten haben Polizisten am Donnerstag auf der Löbauer Straße in Bautzen erwischt. Die Beamten stoppten am Nachmittag einen BMW und fanden bei einer Kontrolle einige Gramm Marihuana im Auto. Da der 33-jährige Fahrer nach eigenen Angaben täglich Betäubungsmittel konsumiere, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Außerdem führten die Beamten einen Atemalkoholtest bei dem BMW-Fahrer durch. Dieser brachte im Ergebnis einen Wert von 0,12 Promille. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich außerdem heraus, dass für den BMW bereits seit fünf Monaten keine Haftpflichtversicherung mehr bestand. Der 33-Jährige muss sich nun wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Besitz von Betäubungsmitteln und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und kassierten die Fahrzeugschlüssel. Die Kriminalpolizei wird die weiteren Untersuchungen führen.