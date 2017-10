Sechsjährige von Transporter erfasst Als das Mädchen eine Straße überqueren wollte, stößt sie mit dem Wagen zusammen und wird verletzt. Der Fahrer flüchtet zunächst vom Unfallort – und stellt sich Stunden später doch der Polizei.

Beim Überqueren der Straße an der Fußgängerfurt in Höhe des Parkplatzes der Porzellanmanufaktur in Meißen ist ein sechsjähriges Mädchen am Mittwoch von einem Kleintransporter erfasst worden. Nach Polizeiangaben war der Fahrer des weißen Wagens gegen 7.05 Uhr auf der Talstraße in Richtung Rauhentalstraße unterwegs, als er mit dem Mädchen zusammenstieß. Die Sechsjährige stürzte auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen.



Doch anstatt dem Kind zu helfen, flüchtet der Transporter vom Unfallort. Erst am Abend meldete sich der 44-Jährige bei der Polizei.



Die Polizei sucht dennoch Unfallzeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des Transporters sowie zum Verhalten des Mädchens machen können. Insbesondere das Verhalten des Transporterfahrers nach dem Unfall ist für die Ermittler interessant. Zeugen melden sich bitte im Polizeirevier Meißen oder unter der Rufnummer 0351/4832233 bei der Polizeidirektion Dresden. (SZ)

