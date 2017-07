Sechsjährige Ella vermisst Eine Familientragödie erschüttert die Stadt – die Suche ist nicht ganz einfach.

Die kleine Ella müsste bald in die Schule – doch wo ist sie? © privat

Die kleine Ella (6) aus Großenhain wird vermisst. Schon seit 5. Mai. Nun hat die große Halb-Schwester auf Facebook eine Suchanzeige gepostet. Ellas Vater befürwortete den Schritt gestern gegenüber der SZ. Die Polizei hat auf die Veröffentlichung des Fotos zuvor verzichtet, denn entführt wurde die Kleine wohl von ihrer leiblichen Mutter. Sie hatte vor Gericht nach der Trennung viermal das alleinige Sorgerecht beantragt und stets verloren.

Am Ende sprachen die Richter vom Oberlandesgericht dem Vater die alleinige Fürsorge zu. Zu einer erneuten Berufung erschien die Mutter nicht mehr und auch Ella blieb verschwunden. Das Handy ist abgeschaltet, das Auto zu Hause, das Konto wird nicht mehr genutzt, so der Vater. Die Polizei ermittelt gegen die Kindsmutter wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger. Die Vermisstenmeldung wurde im Netz über 1800 Mal geteilt. Die Familien wohnen in Großenhain.

