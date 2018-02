Sechs Verletzte bei Pkw-Kollision Ein Audi-Fahrer will abbiegen und missachtet den Gegenverkehr. Die Straße muss drei Stunden gesperrt werden.

Dieser Audi verursachte offenbar die Kollision. © Roland Halkasch Dieser Audi verursachte offenbar die Kollision.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenprall völlig demoliert: hier der Renault.

Rettunsgkräfte musste sich um ein halbes Dutzend Verletzte kümmern.

Bannewitz. Ein schwerer Unfall ereignete sich am Sonnabend nahe Bannewitz. Kurz vor 18 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit einem Audi auf der S 191 aus Richtung Dohnaer Straße kommend in Richtung Bannewitz in der Absicht, nach links auf A 17 in Richtung Pirna zu fahren. Dabei missachtete er einen entgegenkommenden Pkw Renault. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Fahrer sowie die vier Insassen der Autos wurden dabei verletzt. Die Art und Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nicht genau bekannt, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden beträgt etwa 18 000 Euro. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme sowie Bergung der Verletzten und Fahrzeuge bis 20.45 Uhr voll gesperrt werden. (szo)

Weitere Polizeimeldungen 70 Maschinen aus Baumarkt gestohlen Stolpen. Massenweise elektrische Maschinen wurden in der Nacht zu Freitag aus einem Stolpener Baumarkt gestohlen. Die Täter drangen durch Aufhebeln der Schiebetür in den Baumarkt an der Ziegeleistraße ein und stahlen daraus etwa 70 Maschinen unterschiedlicher Art im Gesamtwert von 11000 Euro. Der außerdem entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 3000 Euro.

