Sechs unter den Besten

Am zweiten Qualifikationsturnier zu den Bezirkseinzelmeisterschaften im Schach nahmen zehn männliche Nachwuchsspieler des SV Traktor Priestewitz teil. Das Turnier fand im BSZ Großenhain statt und empfing beinahe 100 Teilnehmer des Spielbezirks Dresden zwischen der Röderstadt und Oberlausitz. Drei Großenhainer Spieler konnten sich direkte Qualifikationen sichern. In der AK U 10 löste Simon Seifert das begehrte Ticket für das Turnier, das in Winterferien in Sebnitz stattfindet. In der U 12 triumphierte Maximilian Mai, der mit sieben Punkten aus sieben Partien seine gesamte Konkurrenz auf Distanz hielt. Rocco Exner wurde Zweiter in der U 16 und ist ebenfalls qualifiziert. Mit den drei bereits qualifizierten Loris Eichenberg, Emil Schönitz (beide U 10) sowie David Hein (U 18) stellt die Nachwuchsabteilung des SV Traktor Priestewitz sechs Teilnehmer für die Turniere der Bezirksbesten. (SZ)

