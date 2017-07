Sechs Trauungen am 7.7.2017 Das besondere Datum sorgt für eine Ausnahmesituation im Kamenzer Rathaus.

Die magischen Hochzeits-Daten für dieses Jahr rollen an. Und da die tolle Zahlen-Kombination 7.7.2017 auch noch auf einen feierfreundlichen Freitag fällt, schließen gleich sechs Paare in Kamenz den Bund fürs Leben. Das bedeutet Akkordarbeit für die Standesbeamten, die aufgrund der zahlreichen Eheschließungen keine Sachbearbeitung nebenbei vornehmen. Man bittet um Verständnis für die Situation. Fakt ist, dass es am 7. Juli ziemlich turbulent im Rathaus zugehen wird. „Es ist eine Ausnahmesituation und sie weicht deutlich von anderen Terminen ab“, so Pressesprecher Thomas Käppler. Für das ebenfalls interessante und einprägsame Datum 17.7.2017 interessierte sich hingegen kein einziges Paar in Kamenz. Es wäre ein Montag. (if)

