Sechs Tore und zwei Platzverweise Der Germania Halberstadt e.V. hat am Freitagabend 3:3 gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf gespielt. Gegen Ende wurde es unruhig.

Karl Petrick erzielte in der 88. Spielminute den Ausgleichstreffer für den FCO. © Thomas Eichler

Halberstadt. Sechs Tore, zwei Platzverweise und gegen Ende ein wenig Unruhe - das ist die Bilanz des Fußballspiels Germania Halberstadt e.V. gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf. Die beiden Mannschaften spielten am Freitagabend bei Flutlicht im Stadion der Halberstädter. Beim Schlusspfiff stand es 3:3.

In der 23. Minute brachte Nattermann Halberstadt mit 1:0 in Führung. Lachheb schoß in Minute 31 das 2:0 für den Gastgeber. Mit einem Anschlusstreffer sorgte Marek in der 39. Minute für das 2:1. Djumo gelang in der zweiten Halbzeit in Minute 60 der Ausgleich für den FCO. Blume traf in der 62. Minute das Tor des FCO. Somit stand es 3:2. Hektisch wurde das Spiel geegen Ende. Mietzelfeld und Boltze mussten mit Ampelkarten vom Platz. Den Ausgleichstreffer für das 3:3 erzielte schließlich Petrick in der 88. Spielminute. (szo/mrc)

