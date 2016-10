Fußball – Landesklasse Frauen Sechs Siege aus sechs Spielen Die Spielerinnen der SpG ESV Lok Döbeln/BC Hartha dominieren die Liga bislang fast nach Belieben.

Mit einem Doppelpack erzielte die junge Laura Eschner gegen den BSV Schönau bereits ihre Saisontreffer vier und fünf. © André Braun

Es läuft optimal bei der Spielgemeinschaft ESV Lok Döbeln/BC Hartha. Mit 18 Punkten und 36:6 Punkten dominieren die Mittelsächsinnen praktisch die Landesklasse Nord. Das bekam bei herrlichem Herbstwetter in Stadion Großbauchlitz auch der letzte Gegner, BSV Schönau, eindrucksvoll zu spüren. Mit 7:0 (4:0) wurde das Schlusslicht deutlich bezwungen.

Die Partie begann zunächst, aus Sicht von SpG-Trainer Thomas Jäschke, eher holprig. Die einen konnten nicht, die anderen genossen zunächst das schöne Herbstwetter. „Es war ein schöner Endsommerkick mit geringem Tempo. An eine Chance der Gäste kann ich mich gar nicht erinnern, bei uns sind dann alle Spielerinnen zum Einsatz gekommen und es ist nie etwas angebrannt“, so der Trainer. Den Torereigen der Gastgeberinnen eröffnete in der neunten Minute die junge, erst seit Kurzem spielberechtigte Laura Eschner, die laut Jäschke ihre Sache gut macht. Susann Grandke legte in der 20. Minute nach, ehe erneut Eschner mit ihrem bereits fünften Saisontor und Routinierin Denise Wittig den 4:0-Pausenstand sicherstellten.

Im zweiten Abschnitt wurde beim Tabellenführer Stück für Stück durchgewechselt, was allerdings nicht für einen Abbruch im ESV/BC-Spiel sorgte. „Das Geschehen hat sich etwas verlagert, ohne dass es einen großartigen Qualitätsverlust gegeben hätte“, analysierte Jäschke, der drei weitere Treffer seiner Mannschaft durch Grandke (62.), Jana Uschner (76.) und Katja Hempel (88.) verzeichnen konnte.

„Die Momentaufnahme ist gut, aber man muss natürlich auch sehen, gegen wen wir noch nicht gespielt haben. Deshalb bin ich auch immer etwas vorsichtig, was eine Aussage zu unserer Dominanz betrifft. Denn die schweren Gegner wie Lissa, SpVgg. Leipzig oder Doberschütz, die kommen alle erst noch“, so Thomas Jäschke.

