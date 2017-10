Sechs Schwerverletzte bei Unfall auf A 4 Nach einer Massenkarambolage wurde die Autobahn bei Kodersdorf mehrere Stunden gesperrt.

Ein schwerer Unfall sorgte am Sonntagabend für eine vierstündige Sperrung der A 4 in Richtung Görlitz. Neben diesen beiden Fahrzeugen waren fünf weitere verwickelt, sechs Personen mussten ins Krankenhaus. © Danilo Dittrich

Kodersdorf. Am frühen Sonntagabend hat sich auf der Autobahn A 4 in Richtung Görlitz ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, in welchen insgesamt sieben Fahrzeuge verwickelt waren. Hinter dem Autobahntunnel Königshainer Berge auf Höhe der Ausfahrt Kodersdorf waren zunächst ein Opel und ein Daimler-Chrysler ins Schleudern geraten und zusammengestoßen. Die Wagen der beiden 54-jährigen Fahrer kamen anschließend auf dem Standstreifen zum Stehen.

Kurz darauf fuhren fünf weitere Pkw in den Bereich der Unfallstelle, wobei der BMW, drei VW und ein Ford ebenfalls kollidierten. Dabei wurden sechs Menschen, eine 72-jährige Frau sowie fünf Männer im Alter von 41, 45, 56, 56 und 58 Jahren, schwer verletzt und mussten in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht endgültig geklärt. Kurz zuvor gab es jedoch einen heftigen Hagelschauer, wodurch die Fahrbahn extrem rutschig war, was laut Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz die wahrscheinliche Ursache ist. An den Fahrzeugen, die allesamt abgeschleppt werden mussten, entstand ersten Schätzungen zufolge etwa 60 000 Euro Sachschaden.

Um die Unfallstelle zu räumen wurde die A 4 in Richtung Görlitz für gut vier Stunden voll gesperrt. Aufgrund der Schwere des Unfalls halfen zehn Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Kodersdorf, das Technische Hilfswerk Görlitz und die Autobahnmeisterei bei den Bergungsarbeiten. (szo)

