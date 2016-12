Sechs Punkte im Visier Nach dem Sieg beim BFC stehen noch zwei Heimspiele in Bautzen an. Freitag kommt Meuselwitz. Der Rücktritt von Vizepräsident Kliesch wirft weiter Fragen auf.

Am 10. April 2016 gab es bei den Bautzener Kickern Jubelszenen wie schon lange nicht mehr zu sehen. Damals gewann Budissa das Heimspiel gegen Meuselwitz mit 3:1 (2:1). Hier wird Ezequiel Rosendo (Mitte) von den Mitspielern beglückwünscht zu seinem Treffer zum Endstand. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Die FSV Budissa Bautzen (16.) und der ZFC Meuselwitz (14.) eröffnen am Freitagabend den letzten Hinrunden-Spieltag. Um 18 Uhr wird das Duell vom Berliner Schiedsrichter Robert Wessel angepfiffen. Gelingt den Spreestädtern der dritte Saisonsieg, rücken sie bis auf einen Punkt an die Zipsendorfer heran.

Martin Hoßmang, zuletzt wegen einer Gelb-Rot-Sperre pausierend, steht wieder zur Verfügung. Nun muss Cheftrainer Reimund Linkert entscheiden, ob er seine zuletzt erfolgreiche Startformation verändert. Der 2:1-Sieg beim BFC Dynamo hatte Budissa fast drei Monate anhaltende Sieglos-Serie endlich beendet. Drei Punkte, die wohl nur die kühnsten Optimisten eingeplant hatten. Umso wichtiger, dass die Linkert-Schützlinge diesen überraschenden Dreier vor dem Fest noch veredeln. Gelegenheit dafür gibt es am Freitagabend gegen Meuselwitz und eine Woche später, erneut unter Flutlicht, gegen den VfB Auerbach (13.).

Anfang der Woche bestätigte die Vereinsführung in einer offiziellen Pressemitteilung den Rücktritt von Vizepräsident Gernot Kliesch. Allerdings sickerte aus dem Umfeld von Kliesch durch, dass seine Abwahl durch die Mitglieder (29 Ja-, 34 Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen) nicht der Hauptgrund für den Rücktritt waren. Offenbar hatte Kliesch vor dem Gastspiel in Berlin Budissas Präsident Ingo Frings lediglich mitgeteilt, erst einmal seine Ämter ruhen zu lassen, um mit etwas Abstand eine Entscheidung treffen zu können.

Am Dienstag wurde Kliesch dann allerdings aufgefordert, einen Termin zur Übergabe aller Unterlagen und Verträge zu benennen. Inzwischen soll die Übergabe über die Bühne gegangen sein. Kliesch musste neben den Geschäftsunterlagen auch seinen Laptop und die Schlüssel für die Geschäftsstelle abgeben, legte dann wohl gleich noch seine Park- und VIP-Karte dazu. Ohne Zweifel ein unrühmliches Ende nach 17 Jahren Vereinstätigkeit des ehemaligen Vizepräsidenten. Gernot Kliesch wollte sich auf SZ-Anfrage in der Öffentlichkeit nicht zu den Vorfällen äußern. „Im Augenblick noch nicht“, teilte er schriftlich mit.

Zurück zum sportlichen Geschehen in der Regionalliga Nordost. Als Herbstmeister steht der FC Carl Zeiss Jena fest, allerdings rückte der Berliner AK (2.) inzwischen bis auf sechs Zähler heran. Die Thüringer erwarten den BFC Dynamo und der BAK die Reserve von RB Leipzig (5.), die vor einer Woche zu Hause überraschend gegen die TSG Neustrelitz mit 1:4 verlor. Für den Tabellenletzten war es der erste Saisonsieg.

Spannung verspricht auch das Duell zwischen dem FC Energie Cottbus (3.) und dem FC Oberlausitz Neugersdorf (9.), der eine Partie weniger bestritten hat. Für FCO-Coach Vragel da Silva ist es die Rückkehr an seine alte Wirkungsstelle. Bis 2009 war der Brasilianer für Energie aktiv. Er absolvierte 206 Erst- und Zweitligaspiele. Danach wechselte der 42-Jährige in den Trainerstab der Lausitzer, ehe er 2015 in Neugersdorf unterschrieb.

