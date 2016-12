Sechs neue Bauplätze An der Brauereistraße in Großröhrsdorf sollen Häuser entstehen. Die Pläne für das Baugebiet nehmen Gestalt an.

© dpa

Die Pläne für ein Baugebiet für Einfamilienhäuser an der Brauereistraße in Großröhrsdorf nehmen Gestalt an. Seit Ende Februar wurde an einem Bebauungsplan gearbeitet. Der liegt im Entwurf vor. Mit diesem Angebot will sich die Stadt Großröhrsdorf für junge Familien interessant machen. Die Stadt habe in dem Planwerk auch darauf geachtet, die künftigen Bauten nicht zu stark einzuschränken. Zulässig ist eine zweigeschossige offene Bebauung. Den künftigen Bauherrn eröffne der Plan viele Gestaltungsmöglichkeiten. Sobald das Planungsverfahren abgeschlossen ist, sollen die Flächen verkauft werden. Im zweiten Quartal des kommenden Jahres rechnet die Stadt mit dem Baustart. Stadtrat Günter Hutschalik (Freie Wähler Gegenwind) regte in der Sitzung an, auch den Bereich der Mehrfamilienhäuser im Auge zu behalten und eventuell in den Bau einzusteigen. In Dresden sei Wohnraum teuer. So könnte Großröhrsdorf auf dem Gebiet für den Zuzug junger Familien attraktiv erscheinen. Die Stadt werde in Sachen Wohnungsbau am Ball bleiben, so Bürgermeisterin Kerstin Ternes. In Bezug auf Mehrfamilienhäuser habe es schon einmal einen Anlauf gegeben. Der sei aber an den Kosten gescheitert. Eine Lösung könnte es sein, private Investoren zu beteiligen, so Dietrich Krause (CDU). Es sei aber richtig, nicht nur auf Einfamilienhäuser zu setzen. (SZ)

zur Startseite