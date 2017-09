Sechs Monate ohne Mechatroniker Immer weniger Oberlausitzer sind arbeitslos. Unternehmer finden darum inzwischen nur schwer neue Leute.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Agentur für Arbeit vermeldete am Freitag die aktuellen Zahlen. © dpa Die Agentur für Arbeit vermeldete am Freitag die aktuellen Zahlen.



Für Oberlausitzer Unternehmer wird es zunehmend schwierig, freie Stellen zu besetzen. Im Durchschnitt dauert es 90 Tage, bis ein neuer Kollege gefunden ist. Das geht aus den Daten der Bautzener Agentur für Arbeit hervor, die Behördenchef Thomas Berndt am Freitag bekannt gab. In einigen Bereichen warten Betriebe sogar vier bis sechs Monate, beispielsweise in der Alten- und Körperpflege sowie bei den Mechatronikern.

Gründe dafür gibt es mehrere. „Die Lage am Arbeitsmarkt ist robust“, sagt Thomas Berndt. Es gebe viele freie Stellen, Arbeitssuchende haben inzwischen oft die Wahl. Viele junge Menschen entscheiden sich für ein Studium, der Nachwuchs in der Region ist nicht mehr so reichlich vorhanden wie noch vor einigen Jahren. Geflüchtete, die vielleicht Lücken füllen könnten, wandern ab. Dass es künftig wieder einfacher wird, ist unwahrscheinlich. Denn in den kommenden Jahren gehen rund 43 000 Oberlausitzer Arbeitnehmer in Rente.

Quote erstmals unter sieben Prozent

Vor dem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass die Arbeitslosigkeit in der Region im September gesunken ist. Aktuell sind 19 408 Frauen und Männer betoffen, Das sind 481 weniger als im August und 2 501 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank erstmals unter sieben Prozent.

Gegenwärtig sind rund 1 350 Ausländer arbeitslos gemeldet. Unter ihnen sind 480 Flüchtlinge. Deutlich mehr Geflüchtete unter anderem aus Syrien und Afghanistan suchen aber mithilfe der Arbeitsagentur oder der Jobcenter schon nach einer Stelle. Insgesamt sind es 971 Männer und Frauen. Die meisten, 838 ganz genau, haben sich bei den Jobcentern in Bautzen und Görlitz arbeitssuchend gemeldet. Als arbeitslos werden sie erst registriert, wenn ihr Verfahren abgeschlossen ist und sie in irgendeiner Form als Asylbewerber oder Kriegsflüchtlinge anerkannt sind.

Für Jobsuchende stehen bei der Agentur derzeit 4 630 freie Stellen zur Verfügung, über 1 000 mehr als im September 2016. Die meisten Jobs gibt es in der Zeitarbeit. Dann folgen das verarbeitende Gewerbe sowie das Gesundheits- und Sozialwesen. Im Baugewerbe werden über 330 Kollegen gesucht. Es sei zunehmend schwierig, unter den Arbeitslosen geeignete Leute zu finden, die die Anforderungen der Unternehmen erfüllen. Da müsse die Agentur Menschen qualifizieren,

Für Deutschland geht das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 2018 für eine weitere positive Entwicklung, sinkende Arbeitslosigkeit und Stellenwachstum aus. Für die Oberlausitz schätzt Arbeitsagenturchef Thomas Berndt die Lage ähnlich ein.

In Bautzen waren im September 8 808 Männer und Frauen ohne Job, 231 weniger als im August. Die Quote lag bei 6,1 Prozent. In Bischofswerda gab es 856 Arbeitslose, zwölf weniger als einen Monat zuvor. Die Quote betrug hier 5,2 Prozent.

zur Startseite