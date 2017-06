Sechs mit Traumnote 1,0 Am Freitag der nächsten Woche endet in Sachsen das Schuljahr. Für die Abiturienten der drei Hoyerswerdaer Gymnasien gibt es die Zeugnisse schon an diesem Wochenende.

Musterschüler mit Ambitionen. © SZ

Am Freitag der nächsten Woche endet in Sachsen das Schuljahr. Für die Abiturienten der drei Hoyerswerdaer Gymnasien gibt es die Zeugnisse schon an diesem Wochenende. Den Anfang machte bereits gestern das Lessing-Gymnasium. Gleich sechs Absolventen bekommen in diesem Jahr ihr Reifezeugnis mit der Traumnote 1,0. Das TAGEBLATT hat sich mit den jungen Frauen und Männern unterhalten.

