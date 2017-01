Sechs Millionen-Investitionen in der Oberlausitz Von A wie Autoteile bis Z wie Zwieback – Produkte aus der Region sind gefragt. Da werden schon mal Hallen zu klein.

Auf dem Computerbild ist die neue Werkhalle der Daimler AG in Kamenz schon fertig. Hier sollen Batterien für Elektroautos gebaut werden. © daimler ag

Am heutigen Dienstag verkündet der Bautzener Arbeitsagenturchef Thomas Berndt die Januar-Zahlen für die Oberlausitz. Wahrscheinlich wird er sagen, dass das neue Jahr so begann, wie das alte endete: mit einer im Vergleich zu den Vorjahren gesunkenen Arbeitslosenzahl und mit gestiegener Nachfrage nach Fachkräften. Dazu trägt die nach wie vor gute Konjunktur bei, und Firmen schaffen mit Investitionen neue Jobs oder sichern vorhandene.

Beweise für letztgenannte These sind überall in der Oberlausitz sichtbar. Die SZ nennt sechs Beispiele.

Eine halbe Milliarde Euro in Kamenz

Mehr als eine halbe Milliarde Euro steckt der Autohersteller Daimler AG am Kamenzer Ochsenberg in eine neue Produktionshalle für Batterien. Das neue Gebäude, inzwischen die dritte Daimler-Halle in Kamenz, wird etwa so groß wie drei Fußballfelder und soll 2018 in Betrieb gehen. Noch hält sich die Nachfrage nach Elektroautos in Grenzen, doch das werde sich ändern, sagte Daimler-Vorstand Thomas Weber im Oktober 2016 zum ersten Spatenstich in Kamenz: „Wir werden bis 2025 allein im Pkw-Segment mehr als zehn reine Elektrofahrzeuge im Portfolio haben.“ Zurzeit arbeiten bei zwei Daimler-Töchtern in Kamenz rund 450 Menschen in der Entwicklung und Produktion von Elektrobatterien für Autos; bis 2020 könnte die Zahl der Beschäftigten bis auf etwa 800 steigen.

40 Millionen Euro in Kodersdorf

Die Elbe Flugzeugwerke Dresden (EFW) wollen in Kürze mit dem Bau eines neuen Werkes in Kodersdorf beginnen. Die Aircraft Composites Sachsen GmbH als hundertprozentige EFW-Tochter will hier Fußbodenplatten und Frachtraumverkleidungen für Airbus- Flugzeuge herstellen. Die neue, rund 40 Millionen Euro teure Halle soll Anfang 2018 stehen, im April 2018 soll die Produktion beginnen. Das Unternehmen sucht dafür etwa 120 Mitarbeiter. Bereits seit 2013 ist eine andere EFW-Tochterfirma in Kodersdorf ansässig und fertigt hier Innenraumteile für Flugzeuge.

15 Millionen Euro in Bautzen

Von außen ist der Neubau schon fertig, im Moment laufen die Innenarbeiten: Rund 15 Millionen Euro steckt der IT-Dienstleister Itelligence AG in ein neues Rechenzentrum unweit der Autobahnabfahrt Bautzen-West. Es soll im Frühjahr in Betrieb gehen. Itelligence beschäftigt in Bautzen etwa 140 Mitarbeiter, Tendenz steigend.

Drei Millionen Euro in Neukirch

Ab Mitte Februar legt die Neukircher Zwieback GmbH eine zweiwöchige Pause ein. Dann wird die Gäranlage modernisiert, nachdem im vergangenen Jahr bereits die Bäckerei erneuert worden ist. 2018 folgen dann noch Verjüngungskuren für die Rösterei und die Verpackungsabteilung. Insgesamt investiert das Mutterunternehmen, die Weißenfelser Handelsgesellschaft mbH, rund drei Millionen Euro in den Neukircher Betrieb mit derzeit 40 Mitarbeitern.

1,7 Millionen Euro in Herrnhut

Für etwa 1,7 Millionen Euro baut sich die Herrnhuter Sterne GmbH eine neue Produktions- und Lagerhalle. In den bisherigen Gebäuden wird es dem Unternehmen zu eng – dank der gestiegenen Nachfrage aus aller Welt nach Herrnhuter Sternen. Mit der neuen Halle wächst die Stammbelegschaft um fünf auf 90 Mitarbeiter.

Eine Million Euro in Neusalza-Spremberg

Weil beim Autozulieferer Plastic-Concept GmbH in Neusalza-Spremberg der vorhandene Platz für mittlerweile rund 300 Mitarbeiter nicht mehr ausreicht, investiert das Unternehmen mehr als eine Million Euro in eine neue Halle, die im Frühjahr fertiggestellt werden soll. Darin konzentriert Plastic-Concept dann die Montage von Kunststoffteilen für Volkswagen.

zur Startseite