Sechs Millionen für Bibliotheken-Digitalisierung

Die SLUB Dresden will eine Digitale Materialbibliothek aufbauen. © Symbolbild: dpa

Der Freistaat investiert bis 2020 weitere sechs Millionen Euro in die Digitalisierung der Bibliotheken. Für drei Projekte der Universitätsbibliotheken in Dresden und Leipzig übergab Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) am Montag Förderbescheide über 3,5 Millionen Euro. Damit sollen innovative Werkzeuge und Dienste für Datenintegration, digitale Inhalte und Informationsrecherche ausgebaut werden. Weitere 1,4 Millionen Euro sind zugesagt, der Rest wird von 2019 an vergeben.

Die digitale Informationsinfrastruktur der Bibliotheken erfordere permanente Anpassungen an die sich schnell verändernden Möglichkeiten, sagte Stange. Ihr Service müsse erkennbar, erreichbar und digital sichtbar sein. Die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) will zusammen mit der sächsischen Materialforschung eine Digitale Materialbibliothek aufbauen. In dem Fachportal sollen die bisher in verschiedenen Datenbanken gespeicherten Forschungsdaten, Herstellerinformationen und Anwenderbeispiele gebündelt werden. „Wir verstehen uns als Dienstleister für Spitzenforschung“, sagte Direktor Thomas Bürger. Damit könnten Wissenschaftler, Anwender und Hersteller vernetzt, erstklassige Innovationen stimuliert und Ideen leichter vermarktet werden. (dpa/sn)

zur Startseite