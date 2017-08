Sechs Millionen Euro für schnelles Internet Die Bundesregierung fördert den Breitbandausbau in Riesa. Nun kann die Stadt noch zusätzliche Mittel beantragen.

Die Stadt Riesa hat die erste Hürde für den Breitband-Ausbau genommen. Wie die Verwaltung am Dienstag mitteilte, sei am 4. August der offizielle Förderbescheid aus dem Verkehrsministerium im Rathaus eingegangen. Damit sei „ein wesentlicher Schritt zur besseren Versorgung der Stadt Riesa und ihrer Bürgerinnen und Bürger mit schnelleren Internetanschlüssen bewältigt“, heißt es in einer Pressemeldung.

Insgesamt umfasst der Bescheid eine Summe von 6,315 Millionen Euro. Das entspricht reichlich der Hälfte der kalkulierten Kosten: Insgesamt rechnet die Stadtverwaltung mit etwa 12,3 Millionen Euro für den Ausbau des Glasfasernetzes. Gleichzeitig war die Förderzusage des Bundes die Vorbedingung für weitere Mittel. Denn nun kann Riesa auch beim Freistaat Sachsen einen Förderantrag stellen. „Der Antrag ist vorbereitet und wird noch in dieser Woche abgeschickt“, sagte Oberbürgermeister Marco Müller (CDU). Insgesamt könne Riesa bis zu 90 Prozent der Kosten über Fördergelder finanzieren. Der Stadtrat hatte bereits im Februar 1,21 Millionen Euro Eigenmittel der Stadt bewilligt.

„Wenn der Freistaat ebenfalls positiv entscheidet, werden wir schnellstmöglich die Ausschreibung der Leistungen ankurbeln, damit endlich gebaut werden kann“, so OB Müller. Insgesamt sollen 96 Kilometer Leerrohre verlegt und darin 335 Kilometer Glasfaserkabel installiert werden. Riesa habe sich für das sogenannte Betreibermodell entschieden, bei dem die Netze im Eigentum der Stadt bleiben und nur deren Betrieb an ein Unternehmen vergeben wird, heißt es in der Meldung. Profitieren sollen vom Breitbandausbau bisher unterversorgte „Adresspunkte“, bei denen derzeit ein Datenvolumen von weniger als 30 Megabit pro Sekunde Datenvolumen ankommt. Der Ausbau werde großen Bereichen von Gröba-Merzdorf, Altweida sowie den Ortsteilen Canitz, Mautitz, Leutewitz und Nickritz weiterhelfen, so die Stadt. Für andere Gebiete wie die Innenstadt und Weida gebe es feste Zusagen von Telekommunikationsunternehmen, das Netz innerhalb von drei Jahren auf ein deutlich besseres Niveau zu bringen. (SZ)

