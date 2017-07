Sechs lange Wochen Wegen der Bauarbeiten auf der Bundesstraße 96 hat der Oderwitzer Baumarkt weniger Kunden. Doch nicht mehr lange.

Baumarktchef Frank Liebig steht am Werbeschild an der Kreuzung zum Spitzberg in Oderwitz. Das Schild weist darauf hin, dass der Baumarkt erreichbar ist. © Thomas Eichler

Oderwitz. Das Schild an der Oderwitzer Kreuzung, die zum Spitzberg und weiter in Richtung Spitzkunnersdorf und Großschönau führt, kann im derzeit herrschenden Gewirr von Baustellen und Hinweisschildern an der Bundesstraße 96 leicht übersehen werden. Und doch setzt Frank Liebich, der den Sonderpreis-Baumarkt in Oberoderwitz leitet, in diesen Wochen große Hoffnung in das nicht gerade große Schild. Weist es doch die Autofahrer darauf hin, dass der Baumarkt mit dem Auto erreichbar ist. Auch Lieferanten kommen problemlos zum etwa eineinhalb Kilometer entfernten Markt, lautet die Botschaft.

Grund für das Schild sind die derzeit laufenden Bauarbeiten auf der Bundesstraße. Auf rund 340 Meter lässt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Ortsende von Oderwitz in Richtung Eibau die Bundesstraße grundhaft erneuern und eine 48 Meter lange Stützwand im Bereich der steilen Böschung errichten. Die Arbeiten fanden im Zeitraum der diesjährigen Sommerferien in Sachsen statt – unter Vollsperrung der Bundesstraße in diesem Bereich. Von Oderwitz nach Eibau oder ins Oberland wie Neugersdorf und Ebersbach ging es in den vergangenen Wochen nur über eine weite Umleitung über Leutersdorf.

Zehn Prozent weniger Umsatz

Nun aber stehen die Straßenbauarbeiten auf der Bundesstraße 96 kurz vor dem Abschluss. Ein Ende, das Frank Liebich schon herbeisehnt: „Wir merken die Vollsperrung der Bundesstraße deutlich an unserem Umsatz“, sagt der Baumarktchef. Schließlich komme die Kundschaft aus einem Umkreis von zehn bis zwölf Kilometern in den Markt. Ein großer Teil davon stammt aus Eibau, Neueibau und Leutersdorf – die nun am anderen Ende der Baustelle liegen und damit einen weiten Weg zum Baumarkt haben. „Durch die Straßenbauarbeiten haben wir einen Umsatzrückgang von rund zehn Prozent“, sagt Liebich. Im vorigen Jahr, als im ersten Bauabschnitt der laufenden Maßnahme ein anderes Teilstück der B 96 vorm Baumarkt erneuert wurde, war es sogar noch mehr. „Damals hatten wir bis zu 20 Prozent weniger Umsatz.“ Die Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr begründet Liebich damit, dass der im Sommer 2015 eröffnete Baumarkt noch nicht so bekannt war.

Doch Umsatzrückgang hin oder her: Dass die Straße erneuert wird, findet auch Frank Liebich gut. „Dass wir dadurch weniger verkaufen ist zwar ärgerlich, aber nicht zu ändern“, sagt der Baumarktchef. Er hat sich auf die Zeit der Bauarbeiten eingestellt und weniger bei den Lieferanten geordert. „Damit konnten wir auch unsere Rechnungen in diesem Zeitraum verringern“, sagt Liebich. Auch wenn die Verluste durch den ausbleibenden Umsatz wehtun. Wenigstens würden die Kunden aus der Herrnhuter Region und dem Süden weiter zum Markt kommen.

In etwa einer Woche können Frank Liebich und seine Mitarbeiter aber wieder Kunden aus der Eibauer Gegend begrüßen. Laut Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat es bei den Bauarbeiten auf der B 96 keine Verzögerungen oder Probleme gegeben. „Die Arbeiten an der Fahrbahn sind mit Beginn des Schuljahres abgeschlossen. Es gibt lediglich noch Restarbeiten am Gehweg sowie Randarbeiten“, sagt Isabel Siebert. Hierfür sei jedoch nur eine halbseitige Sperrung vorgesehen. Der allgemeine Verkehr kann dann wieder rollen – auch zum Sonderpreis-Baumarkt.

