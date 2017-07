Sechs Kriminelle festgenommen Die Bundespolizei hat die gesuchten Personen bei Kontrollen auf der A 17 geschnappt. Zwei von ihnen müssen in Haft.

© Symbolbild: dpa

Am Dienstag nahmen Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel bei ihren Kontrollen auf der A 17 sechs gesuchte Personen fest. Bei den Festgenommenen handelte es sich um fünf rumänische Staatsangehörige (zwei Frauen, drei Männer) sowie um einen tschechischen Staatsangehörigen, welche wegen verschiedener Delikte, darunter Diebstahl, zu Geldstrafen verurteilt worden waren, diese aber nicht bezahlt hatten. Vier der Gesuchten konnten die noch offenen Geldstrafen begleichen und ihre Fahrt im Anschluss an die polizeiliche Sachbearbeitung fortsetzen. Insgesamt wurden sogenannte Strafvollstreckungsgelder in Höhe 1 259 Euro kassiert. Für zwei der Festgenommenen endete die Reise jedoch in der JVA Dresden, da diese die noch offen Geldstrafen nicht begleichen konnten. Ein 35-jähriger Tscheche und ein 29-jähriger Rumäne verbringen nun einen Monat im Gefängnis.

Weiterhin stellten die Beamten zwölf weitere Personen fest, welche durch verschiedene inländische Behörden zur Fahndung ausgeschrieben waren. (szo)

zur Startseite