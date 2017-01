Sechs Krätzefälle in Kitas und einer Schule Eigentlich war die Erkrankung nie weg. Dabei ist die lästige Milbe leicht zu bekämpfen.

In drei Dresdner Kitas und einer Schule wurden in den vergangenen Tagen Fälle von Krätze gemeldet. Insgesamt handelt es sich um sechs betroffene Kinder, wie die Stadt mitteilt. Sie müssen nun zunächst behandelt werden und dürfen erst wieder zurück in die Einrichtungen, wenn sie nicht mehr unter der parasitären Hautkrankheit leiden. Diese wird durch eine weibliche Milbe verursacht. Die bis 0,5 Millimeter großen Tierchen bohren sich unter die Haut und legen in den Kanal ihre Eier ab. Nach einigen Wochen entsteht dadurch starker Juckreiz, verbunden mit Pusteln. Bekämpft wird die Erkrankung durch Insektizidhaltige Cremes. Sie wirken innerhalb von 48 Stunden.

In den betroffenen Kitas und der Schule muss nun die Wäsche gewechselt werden. „Zudem werden das Personal und die Elternschaft informiert, damit sie sich selbst und ihre Kinder auf Anzeichen hin beobachten sollen“, sagt Stadtsprecher Karl Schuricht. Aus medizinischer Sicht sei das Auftreten einzelner Krätzefälle in Kinder- und anderen Gemeinschaftseinrichtungen nicht ungewöhnlich. Sie sind jedoch durch den diagnostizierenden Arzt nicht meldepflichtig, deshalb werden kaum Fälle bekannt. 2016 sind dem Dresdner Gesundheitsamt 46 betroffene Gemeinschaftseinrichtungen mit insgesamt 67 Fällen bekannt geworden. Darunter waren keine bedenklichen Häufungen, sagt Schuricht.

Einige Asylbewerber hatten durch die monatelange Flucht Krätze, sie sind behandelt worden. Derzeit sind aber keine Fälle von betroffenen Ausländern bekannt. Die Krankheit ist vielmehr in Deutschland und Dresden nie ausgerottet worden. „Gerade in den kalten Monaten sind die Bedingungen gut, weil die Tiere keine Wärme vertragen“, sagt Fabian Lander, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik. Die Ansteckung erfolgt über intensive Körperkontakte von mindestens fünf Minuten, oft sind Kindergärten oder Seniorenpflegeeinrichtungen betroffen. Bei Verdacht sollen Betroffene unbedingt einem Arzt vorgestellt werden. (SZ/kh)

zur Startseite