Sechs junge Reporter beim Casting Zwei Mädchen und vier Jungs haben Chancen, den Sächsischen Familientag in Niesky zu begleiten. Am Donnerstag zeigen sie ihr Können vor MDR-Moderator René Kindermann.

MDR-Moderator René Kindermann sitzt in der Jury. © Thomas Eichler

Zwei Mädchen und vier Jungs haben die besten Chancen, Kinderreporter zum Sächsischen Familientag in Niesky zu werden. Wie Pressesprecherin Annett Hofmann vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz gegenüber SZ sagte, werden die sechs Kinder am Donnerstag zum Casting in die Oberschule Niesky eingeladen. Beworben haben sich im Staatsministerium mehr Kinder, aber die sechs scheinen für diese Aufgabe am besten geeignet, erklärt Annett Hofmann.

Zusammen mit Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann und MDR-Moderator René Kindermann wird die Auswahl während einer Vorstellungsrunde und einem kleinen Eignungstest getroffen. Der oder die Beste wird am 10. Juni über den Familientag in Niesky berichten.

Gemeinsam mit einem Kamerateam wird der Kinderreporter in einer Reportage die Höhepunkte des Festes vorstellen. Zwei der Bewerber kommen aus Görlitz, jeweils einer aus Großpostwitz, Großröhrsdorf, Schöpstal und Weißwasser. (SZ/sg)

