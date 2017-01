Sechs Jahre Sicherheit für Klinikum-Mitarbeiter Aus Neustadt und Friedrichstadt wird ein Krankenhaus – alle Stationen bleiben erhalten.

Rund 3 000 Mitarbeiter hat das neue Städtische Klinikum Dresden (KHDD), das aus der Fusion der Krankenhäuser in der Neustadt und der Friedrichstadt entstanden ist. Keiner davon muss befürchten, seinen Arbeitsplatz in den nächsten sechs Jahren zu verlieren. So steht es in einer Prozessvereinbarung, die die Stadt, mehrere Gewerkschaften und die Personalverantwortlichen geschlossen haben. Sie gilt bis zum 31. Dezember 2022. Darin steht auch, dass wenigstens bis dahin alle Abteilungen, die die zwei Krankenhäuser in das neue Klinikum einbringen, erhalten bleiben. So gibt es im Städtischen Klinikum mindestens bis Ende 2022 zwei Gynäkologie- und Geburtshilfeabteilungen und zwei Spezialbereiche für Psychiatrie und Psychotherapie. Das Fusionsverbot betrifft insgesamt knapp 60 Kompetenzzentren, Kliniken und Institute.

„Wir geben den Beschäftigten Sicherheit“, sagte Bürgermeister Peter Lames (SPD), der im Rathaus für Personal und Recht zuständig ist. Jeder Punkt der Prozessvereinbarung sei rechtlich bindend. Änderungskündigungen innerhalb der neuen Klinik seien aber möglich.

Verdi-Geschäftsführer Frank Fischer versteht das fünf A4 Seiten umfassende Papier als „Arbeitsprogramm“ für die nächsten Jahre. Es gehe darum, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und zugleich die Patientenzufriedenheit zu erhöhen.

Auch nach Ablauf der sechsjährigen Stillhaltefrist drohen laut Lames weder eine Kündigungswelle noch ein Fusionsprogramm. „Da gibt es ja immer noch einen Stadtrat“, deutet der Bürgermeister an, dass dann die gewählten Vertreter maßgeblichen Einfluss auf die weitere Entwicklung des neuen städtischen Eigenbetriebs haben werden. (SZ/csp)

