Sechs Jahre Haft für Maskenräuber Verurteilt wurde nur einer der beiden Angeklagten. Der andere verlässt das Gericht als freier Mann. Nach dem Prozess kommt es zu einem kurzen Eklat.

Wojciech W. aus Zgorzelec verlässt den großen Saal des Bautzener Landgerichts am Mittwochmittag als freier Mann. Die Große Strafkammer hat den 23-jährigen Polen vom Vorwurf des besonders schweren Raubes freigesprochen. Für die Zeit in Untersuchungshaft kann der junge Mann Entschädigung verlangen.

Selbst Staatsanwalt Peter Terres muss nach vier Prozesstagen auf Freispruch plädieren. Es gibt keinen zweifelsfreien Beweis dafür, dass Wojciech W. tatsächlich einer der beiden maskierten Räuber ist, die am 20. November 2015, kurz vor Ladenschluss, das Bautzener Juweliergeschäft am Wendischen Graben überfallen, der Inhaberin und ihrem Vater Reizgas ins Gesicht sprühen und Schweizer Uhren im Verkaufswert von rund 11 800 Euro erbeuten. Die einzige Aussage eines Zeugen, der W. auf der Flucht erkannt haben will, erweist sich vor Gericht als unhaltbar. Objektive Spuren am Tatort gibt es nicht. Im Zweifel also für den Angeklagten, der den gesamten Prozess über beharrlich schweigt.

Die Tat stets bestritten

Sein Verteidiger, der Dresdener Rechtsanwalt Ulf Israel, macht den Ermittlern im Nachhinein schwere Vorwürfe. Er spricht von übereifrigen Schlussfolgerungen und davon, wie nahe sein Mandant einer möglichen Verurteilung gekommen sei, und das nur aufgrund einer banalen Verkettung von Umständen. Weil Wojciech W. also seine Beteiligung am Überfall nicht nachzuweisen ist, muss Wojciech K., der andere der beiden Angeklagten, die Tat jetzt allein verantworten.

Vom ihm gibt es Spuren, die eindeutig sind: Polizeibeamte finden auf dem Fluchtweg einen Handschuh und eine der Masken, die die Täter beim Überfall getragen hatten. Die zahlreichen DNA-Spuren daran überführen den 29-jährigen Zgorzelecer zweifelsfrei – auch wenn Handschuh und Maske auf dem Fluchtweg und nicht unmittelbar am Tatort gefunden werden. Das Landgericht unter Vorsitz von Vizepräsidentin Carmen Becker verurteilt Wojciech K. wegen besonders schweren Raubes in Tateinheit mit besonders schwerer Körperverletzung – Reizgas fällt unter den Waffengebrauch – zu sechs Jahren Gefängnis. Das ist ein Jahr mehr als die in einem solchen Fall festgelegte Mindeststrafe von fünf Jahren. Erschwerend hat sich da auch das lange Vorstrafenregister des Polen ausgewirkt. Staatsanwalt Peter Terres hatte eine Strafe von sieben Jahren und neun Monaten gefordert.

Auch Wojciech K. hatte die Tat stets bestritten und den gesamten Prozess über geschwiegen. Beide Männer, zwischen denen auf der Anklagebank nur die Übersetzerin saß, hatten es die ganze Zeit über vermieden, sich anzusehen. Nach der Urteilsverkündung aber, und nachdem die Richterin die Verhandlung für geschlossen erklärt hat, kommt es zu einem kurzen, aber heftigen Wortwechsel der beiden: Der Verurteilte schreit den Freigesprochenen voller Wut und unter Tränen an. Wojciech W. verschwindet schnell und mit betretenem Gesicht. Hat etwa doch der Richtige auf der Anklagebank gesessen? Wojciech K. darf noch kurz seine Mutter umarmen. Dann wird er in Handschellen zurück ins Gefängnis geführt.

