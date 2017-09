Sechs Jahre für Dauer-Autodieb Der 34-jährige Pole hat seine Strafe durch Kooperationsbereitschaft abgemildert.

Das Landgericht Görlitz hat einen polnischen Auto-Dieb zu sechs Jahren Haft verurteilt. © dpa

Ein 34-jähriger polnischer Familienvater hat seinen Gefängnisaufenthalt durch eine Verurteilung wegen 16-fachen Bandendiebstahls von Autos auf sechs Jahre verlängert bekommen. Der Mann sitzt bereits wegen ähnlicher Delikte für zwei Jahre und zehn Monate ein und wurde für die Verhandlung vor dem Landgericht Görlitz aus dem Gefängnis vorgeführt. Diesmal wurden ihm zunächst 32 Fälle von schweren Bandendiebstahl (oder Versuch) vorgeworfen. Der Wert aller tatsächlich gestohlenen Autos – meistens BMW oder Audi – beträgt 817 000 Euro. Die Tatorte der angeklagten Diebstähle liegen überwiegend in Dresden, mehrere in Berlin und Haßfurt, einer in Görlitz. Die Tatzeit war von 2013 bis zur Verhaftung 2015.

Zu Beginn des Verfahrens war es zu einer Verständigung zwischen Angeklagtem/Verteidigung, Staatsanwalt und Gericht gekommen, die Gesamtstrafe unter Einbeziehung der Vorstrafe auf sechs Jahre bis sechs Jahre/acht Monate zu begrenzen, wenn es ein allumfängliches Geständnis gibt. Das legte der Angeklagte ab. Überhaupt zeigte er sich seit seiner Verhaftung ausgesprochen kooperativ, trug zur Aufklärung von rund 400 (!) Diebstahlhandlungen bei und benannte auch Mittäter. „Das hat sich für den Angeklagten nicht nur wie üblich strafmildernd ausgewirkt, sondern er hat sogar eine Strafrahmenverschiebung bekommen“, erklärt Richter Dr. Hauke Hinrichs. Anders gesagt, war der Strafnachlass, den das Gericht gewährte, größer als üblich.

Im Verfahren wurden zur Vereinfachung die „kleineren“ Straftaten fallengelassen. Übrig blieben die 16 „dicksten Fische“. Mit seiner Vergangenheit kann der Pole damit zumindest vor Gericht abschließen, auch wenn er in seiner Aussage den Eindruck erweckte, angesichts der vielen Diebstähle den Überblick verloren zu haben und es durchaus noch welche mit seiner Beteiligung geben könnte, die noch nicht vor Gericht behandelt wurden. Dass das noch passiert – die Taten müssen wegen des Gefängnisaufenthaltes an die zwei Jahre alt sein – ist aber höchst unwahrscheinlich und würde die Gesamtstrafe kaum erhöhen.

Das Gericht verfügte zur Freiheitsstrafe hinzu den Einzug des durch Diebstahl erlangten Vermögens in Höhe von über 600 000 Euro. Das scheint aber auch theoretischer Natur, zu holen dürfte beim Autodieb nichts mehr sein, der die Fahrzeuge weit unter Wert verscherbelte. Und schließlich beschloss das Gericht die Ausweisung des Mannes aus der Bundesrepublik nach seiner Haftentlassung und verhängte ein fünfjähriges Einreiseverbot.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, auch wenn Verteidiger und Staatsanwalt die gleiche Strafe gefordert hatten.

