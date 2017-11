Sechs Ideen gegen die Parkplatznot Verkehrsexperte Dirk Ohm hat die Situation in der Stadt intensiv untersucht. Die Brötchentaste lehnt er ab.

Verkehrsplaner Dirk Ohm kennt die Situation in Bautzen. Er fordert ein Umdenken.

Parken in Bautzen – das ist und bleibt ein heißes Eisen. Seit Jahren beschäftigt die Debatte Autofahrer, Stadträte und Verwaltung, wird emsig diskutiert und gestritten. Nur herausgekommen ist bisher nicht viel. Die SZ hat deshalb den Dresdner Verkehrsexperten Dirk Ohm gebeten, die Situation in Bautzen zu analysieren. Der Fachmann, der mit seinem Unternehmen Ivas bereits seit den 1990er Jahren das Bautzener Rathaus, aber auch viele andere deutsche Städte bei der Verkehrsplanung berät, erklärt, wo es beim Parken klemmt und was helfen kann, um die Lage zu entspannen.

Das Problem: In Bautzen fehlt schlichtweg der Platz

Die Ursachen für die Parkplatzmisere in Bautzen sind schnell benannt. Im Stadtzentrum fehlt einfach der Platz. Das Problem hat Bautzen nicht exklusiv, sondern tritt so oder ähnlich in fast allen Städten mit einem eng bebauten historischen Kern auf. Zwischen den Häusern in den schmalen Gassen bleibt zu wenig Raum, um für Anwohner, Besucher und dort Beschäftigte genug Stellflächen bereitzuhalten, erklärt Dirk Ohm, der das Problem auch aus Städten wie beispielsweise Wismar, Freiberg oder Freising kennt. Verschärft hat sich die Situation über die Jahre, weil zunehmend mehr Baulücken geschlossen und als Parkplatz genutzte Brachen verschwunden sind. Ein aktuelles Beispiel ist das Areal am Burglehn, wo demnächst durch einen Neubau 26 Parkplätze wegfallen sollen.

Hinzu kommt: Bautzen ist ein Zentrum in der Region. Hier konzentrieren sich Handel, Behörden, Ärzte und weitere Institutionen. Das lenkt besonders viele Autofahrer in die Innenstadt. „Viele wollen diesen Ort erleben oder erreichen und mit dem Auto hineinfahren“, erklärt Dirk Ohm. Genau darin besteht nach seiner Ansicht auch die Herausforderung: Einerseits soll die Altstadt für Anwohner sowie Besucher und Touristen attraktiv bleiben, zugleich aber auch das dortige Gewerbe funktionieren.

Empfehlung 1: Verkehr aus der Innenstadt konsequent raushalten

Der Verkehrsfachmann Dirk Ohm sieht die Stadt schon jetzt mit dem Verkehr überfordert. Das zeigt sich nicht nur beim Parken, sondern auch auf den Straßen im Zentrum. Der Ingenieur nennt den Wendischen Graben, die Vogelkreuzung und die Schulstraße als Beispiele. Der Kfz-Verkehr sollte aus der Innenstadt generell mehr herausgehalten werden. Die schnelle, ständige Erreichbarkeit sämtlicher Ziele in der eng bebauten Innenstadt mit dem Pkw ist in Bautzen schlichtweg nicht machbar.

Empfehlung 2: Finger weg von bestehenden Parkflächen

Schon jetzt sind Parkplätze in der Innenstadt ein knappes Gut – und mit jeder Brache, die verschwindet, droht sich die Situation zuzuspitzen. Dirk Ohm warnt ausdrücklich davor, die Zahl der Stellflächen in der Innenstadt weiter zu reduzieren – was wiederum nicht zwangsweise heißt, auf neue Bauvorhaben verzichten zu müssen. So sei eine Bebauung des Krone-Areals, wo sich aktuell 220 Stellplätze befinden, an sich kein Problem, wenn in den Gebäuden ausreichend Parkflächen geschaffen werden. Eine einfache aber sicherlich auch teure Lösung ist eine Tiefgarage, denkbar sind auch Flächen im Erdgeschoss in einem aufgeständerten Gebäude.

Empfehlung 3: Längere Wege zum Parkplatz akzeptieren

Der Platz in der Innenstadt ist knapp und er bleibt knapp. Daran lässt sich aus Sicht von Dirk Ohm nichts ändern. „Aber wir haben ja trotzdem Reserven“, erklärt der Fachmann und verweist auf die bestehenden Parkhäuser am Kornmarkt-Center oder am Theater. „Es ist nicht so, dass die Parkhäuser täglich ausgelastet sind.“ Im Gegenzug müssen die Autofahrer es akzeptieren, bis zum Ziel einige Meter zu Fuß zu gehen. „Ich meine, dass es Leuten zuzumuten ist, mal 200 oder 300 Meter zu Fuß zu gehen. Das ist nichts Schlimmes“, sagt Dirk Ohm.

Empfehlung 4: Parkgebühren auf den Prüfstand stellen

Die allermeisten Städte, die mit zu vielen Autos im Zentrum zu kämpfen hatten, haben laut Dirk Ohm irgendwann ihre Parkgebühren auf den Prüfstand gestellt. Auch Bautzen sei damit gut beraten. Zunächst brauche die Stadt aber eine aktuelle Erfassung des Parkverhaltens: Wer parkt wie lange und warum in der Innenstadt? Über die Parkgebühren ließe sich durchaus regulieren, welche Klientel – also beispielsweise Anwohner und Ladenkundschaft – man haben wolle, und welche nicht. Denkbar sei dabei keineswegs nur eine Anhebung der Gebühren, sondern auch eine Tarifstaffelung oder die Verkürzung der Parkzeiten.

Empfehlung 5: Vorsicht mit der Brötchentaste

Im Stadtrat hat sich die große Mehrheit für die Brötchentaste ausgesprochen, spätestens mit der Anschaffung neuer Parkautomaten könnte sie eingeführt werden. Verkehrsexperte Dirk Ohm ist allerdings skeptisch und warnt: Die Probleme werden sich so wahrscheinlich verschlimmern. Das Angebot locke mehr Autofahrer in die Stadt, die dann nach freien Plätzen suchen. In der Folge werden die Straßen noch zusätzlich verstopft, die Erreichbarkeit der Geschäfte und Einrichtungen weiter eingeschränkt. Zudem würden Parkgebühren wegfallen. „Das Geld fehlt dann in anderen Bereichen, etwa in Kitas oder der Bildung“, sagt Dirk Ohm. Um diese Folgen genau einschätzen zu können, ist zuvor umso mehr eine Erfassung des aktuellen Parkverhaltens nötig.

Empfehlung 6: Alternative Verkehrsformen fördern

Je mehr Menschen Busse, Züge oder das Fahrrad nutzen, desto weniger Autos sind unterwegs. „Mir ist durchaus bewusst, dass viele Menschen auf das Auto angewiesen sind. Aber nicht für jeden Weg ist das Auto erforderlich“, so Dirk Ohm. Um die Leute zum Umsteigen zu motivieren, müsse die Politik Anreize setzen. Dirk Ohm fordert einen konsequenten Ausbau der Infrastruktur für Radfahrer: Radwege und Schutzstreifen, aber beispielsweise auch Unterstellmöglichkeiten daheim und an wichtigen Zielorten. Das erarbeitete Radverkehrskonzept bietet dafür eine gute Grundlage, muss aber auch umgesetzt werden.

Deutlich attraktiver müsse auch der öffentliche Personennahverkehr werden. Die Stadtbuslinien müssen übersichtlicher gestaltet werden, es brauche engere und einfacher zu merkende Takte. Und auch beim Bus- und Bahnverkehr im Umfeld besteht Handlungsbedarf. „Wir müssen weg davon, dass die Busse fast ausschließlich nur auf den Schulverkehr ausgerichtet sind.“

