Sechs Hammerschläge fürs Bierstadtfest Bis Sonntag wird im Herzen Radebergs gefeiert. Erstmals mit einem bayerischen Farbtupfer.

Sechs Schläge brauchte Radebergs Stadtoberhaupt Gerhard Lemm, um das traditionelle Fass Freibier anzuzapfen: Damit war kurz nach 19 Uhr das diesjährige Bierstadtfest eröffnet. Bis Sonntag geht’s hier nun im Stadtzentrum richtig rund. © Thorsten Eckert

Neuer Termin, neue Ideen. Das Radeberger Bierstadtfest findet nun immer am ersten Juni-Wochenende statt. Dass das diesmal auf Pfingsten fällt, „ist ein Zufall“, macht Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert klar. Ob das ein Problem wird, muss sich zeigen. „Klar, fahren viele über Pfingsten weg, aber es haben uns auch viele gesagt, dass sie den Termin super finden“, so Jürgen Wähnert. Neu ist auch, dass die Stadtparty nun am Sonnabend und Sonntag um 13 Uhr beginnt – und neu ist auch die Rubrik „In der Bierstadt zu Gast“, die diesmal für einen bayerischen Farbtupfer sorgt. „Unsere Schwesterbrauerei Allgäuer Brauhaus ist mit ihrem Büble-Bier zu Gast“, freut sich Radebergs Brauerei-Sprecherin Jana Kreuziger. Die Brauerei ist ja neben der Stadt und dem Gewerbeverein Mitausrichter des Bierstadtfestes. Und bringt sich auch mit Ideen ein. „Eine davon ist die neue Rubrik, die nun aber nicht jedes Jahr eine Brauerei aus unserer Gruppe präsentieren soll“, stellt die Brauereisprecherin gleich klar. Man sei in dieser Rubrik offen für alles. Bis Sonntag lockt nun jedenfalls ein bayerischer Biergarten gleich neben dem Rathaus-Eingang. Mit bayerischen Spezialitäten, „die allerdings von unseren Radeberger Köchen produziert werden“, verrät Radebergs Kaiserhof-Chef Jens Richter – der ja auch Chef des Gewerbevereins und damit ebenfalls Mitausrichter der Stadtparty ist.

Bilder vom Festauftakt







Der Bierstadtfest-Start am gestrigen Freitagabend war bei herrlichsten Sonnenschein aber sozusagen traditionell: Nach dem Sternmarsch des Radeberger Spielmannszugs zur großen Bühne am Markt, griff dort dann Radebergs Stadtoberhaupt Gerhard Lemm zum Holzhammer und schlug unter den fachmännischen Blicken des Technischen Direktors der Radeberger Brauerei Dr. Paul Panglisch den Zapfhahn ins von der Brauerei spendierte Fass Freibier. Radeberger Pilsner natürlich!

