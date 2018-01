Sechs Gründe, warum das Land bald eine Regierung braucht

Also bis jetzt läuft doch ohne Regierung alles genau wie immer. Und wenn ich mir Ihre Prioritätenliste (Spitzensport vor Bundespolizei) anschaue geht das auch noch 'ne ganze Weile so weiter. Was wir brauchten wäre eine "richtige Regierung" die den Laden mal wieder zum Laufen bringt - aber keine Fortsetzung von dem, was wir hatten.