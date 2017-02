Sechs Gründe für erfolgreiche Bürgerräte

Erfolgsfaktor 1: Die Bürgerräte müssen eine eingeschworene Gruppe sein In der Südstadt hatten es alle am leichtesten, die meisten Räte kannten sich bereits aus der Zusammenarbeit im Südstadt-Verein Görlitz21. Auch ohne den Bürgerrat hätten sie weiter für ihren Stadtteil gearbeitet. Dass es nun auch im Rat gut läuft, ist keine Überraschung. Die Innenstadt Ost ist hingegen ein gutes Beispiel dafür, dass auch während der Arbeit die Mitglieder des Bürgerrates zu einer Einheit zusammenwuchsen. Klare Aufgabenverteilung scheint hierbei eines der Geheimrezepte zu sein. Überall, wo innerhalb der Bürgerräte Konflikte auftraten, gab es Rücktritte oder löste sich der Rat ganz auf. So in der Innenstadt West oder in Königshufen.

Erfolgsfaktor 2: Bürgerräte als akzeptierte Vertreter des Stadtviertels Die Bürgerräte sollen für alle Einwohner in einem Stadtviertel sprechen. Wenn sie diese Rolle auch tatsächlich ausüben wollen, brauchen sie Akzeptanz von vielen, woraus Ansehen erwächst. Dafür stehen viele Bürgerräte. Wo aber Räte nur Einzelinteressen von kleinen Vereinen oder Initiativen umzusetzen trachten, fliegen die Fetzen. Auch hierfür waren die Innenstadt West und Königshufen beredte Beispiele.

Erfolgsfaktor 3: Sinnvolle Projekte schaffen Erfolgsmomente Auch wenn pro Einwohner ein Euro zur Verfügung steht, große Sprünge kann man damit nicht machen. So kümmerten sich viele Bürgerräte zunächst um solche Anliegen wie neue Bänke oder den richtigen Standort von Papierkörben. Doch das ist schnell erledigt. Das bekam beispielsweise der Bürgerrat Weinhübel zu spüren, er vergab das meiste Geld an Kindereinrichtungen im Stadtteil. Das traf zwar auf Zustimmung in Weinhübel, andere Räte aber suchten sich weitere Aufgaben, finanzierten ein Geländer an der Konsulstraße oder luden zu Wanderungen wie in Biesnitz oder zu einem Begegnungsfest in der Nikolaivorstadt ein. Sie schufen sich dadurch zusätzliche Erfolgsmomente. Mehr aus Verlegenheit gab der Bürgerrat Innenstadt West Geld für Schüsseln für die Suppenküche oder ein Bücher-Tausch-Regal – dass das im Stadtgebiet ohne Resonanz blieb, überrascht nicht.

Erfolgsfaktor 4: Große Ärgernisse schnell an die Stadt weitergeben Die Befugnisse der Bürgerräte sind meist zu gering für die großen Probleme im Stadtgebiet. Ob es um Verkehrsfragen in der Innenstadt West geht oder um einen öffentlichen Fitnesspark in der Innenstadt Ost, ob um den Lasterverkehr auf der Kastanienallee oder die Situation rund um das Weinberghaus – bei all diesen Fragen kommen die Bürgerräte ohne die Stadt nicht weit. Gerade auf diesen Austausch setzt das Görlitzer Rathaus, um zu erfahren, was am vordringlichsten in dem jeweiligen Stadtgebiet ist. Wer diese Probleme schnell weitergibt, der schützt sich auch vor Frust, weil sich allein die Lage nicht ändert.

Erfolgsfaktor 5: Bürgerräte müssen immer wieder die Bürger einbinden Auch wenn es schwierig ist, es führt kein Weg daran vorbei: Wenn der Bürgerrat wissen will, wo den Bürgern der Schuh drückt, muss er immer wieder den Kontakt mit den Einwohnern suchen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. In der Innenstadt Ost konnte jeder Einwohner einen Fragezettel ausfüllen, dort bieten die Räte auch regelmäßig Treffen in verschiedenen Ecken des Stadtgebietes an und erfuhren dabei, dass selbst innerhalb eines vergleichsweise kleinen Quartiers die Probleme der Bürger sehr verschieden sein können. Nur wenn die Bürgerräte um die Sorgen der Einwohner wissen, können sie auch das Konsultationsgremium sein, das sich das Görlitzer Rathaus wünscht.