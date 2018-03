Sechs Filme über Dresden

Dresden. Um mehr Touristen und Geschäftsleute in die Stadt zu locken, wirbt Dresden jetzt im Internet mit kurzen Filmen für sich. Veröffentlicht werden die in deutscher und englischer Sprache vertonten Clips allerdings nicht sofort komplett, sondern Schritt für Schritt bis zum Sommer 2018. „Wir wollen einen Spannungsbogen aufbauen, jedem Clip genügend Zeit geben und neugierig machen auf den nächsten Film“, sagt Marco Blüthgen von der Dresden Marketinggesellschaft (DMG). Ziel sei es, schnell große Reichweiten zu erzielen. Daher setzt die DMG bei der Veröffentlichung auf das Internet. Die Videos werden zunächst in den Social Media-Kanälen eingebunden.

Im ersten Film „Liebes Dresden“ stehen fünf persönliche Briefe im Mittelpunkt – Liebeserklärungen an ihre Stadt, vorgetragen von den Schreibern wie der Schauspielerin Monika Hildebrand, der Grand Dame der Dresdner Theaterbühnen. (SZ/sr)

www.youtube.com/visitdresdennow

zur Startseite