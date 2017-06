Sechs Fahrzeuge bekamen Strafzettel Beim Dynamo-Fußballspiel in Großenhain gab es auch Knöllchen. Viele kamen allerdings mit Hinweisen davon.

Beim Dynamo-Spiel am Donnerstag auf der Jahnkampfbahn kontrollierte der Vollzugsdienst insbesondere die Einhaltung der Parkordnung © Symbolbild/dpa

Beim Dynamo-Spiel am Donnerstag auf der Jahnkampfbahn kontrollierte der Vollzugsdienst insbesondere die Einhaltung der Parkordnung, also die Nutzung und Auslastung der vom Veranstalter GFV ausgewiesenen Parkplätze. Das Augenmerk lag darauf, dass keine Fahrzeuge unberechtigt auf Zufahrts- und Rettungswegen sowie in den Grünanlagen des Stadtparkes abgestellt werden, so die Stadt. Leider kam das vor. Es wurden daher sechs Ordnungswidrigkeitsverfahren zum Parken im unmittelbaren Kreuzungsbereich, im verkehrsberuhigten Bereich oder auf dem Gehweg erteilt. Diese sechs Fahrzeughalter hätten ausreichend freie Parkplätze gefunden, die auf den ausgewiesenen Flächen vorhanden waren, heißt es im Rathaus.

Die Mehrzahl der verteilten Zettel waren allerdings Hinweise und keine Knöllchen, die an Fahrzeugen angebracht wurden, die teilweise auf Grünflächen standen. Die Halter wurden auf die Nutzung öffentlicher Parkplätze hingewiesen. Wegen der komplizierten Verkehrsführung zum Stadion hatte sich die Stadtverwaltung mit dem GFV vorher abgestimmt.

