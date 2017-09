Sechs Bilder zum Nachdenken

Matthias und Ilona Werner stehen an der neuen Stationsmauer, die seit Kurzem das Grundstück mit der kleinen katholischen Sankt Josefskapelle in Niederoderwitz schmückt.

Auferstehung Die Engel sagen zu den Frauen am Grab: „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden.“

Taufe Jesu Zu Jesus’ Taufe kommt der Heilige Geist sichtbar in Gestalt einer Taube herab und sagt: „Das ist mein geliebter Sohn.“