Sechs Bilder zum Nachdenken Matthias und Ilona Werner haben an ihre Kapelle in Niederoderwitz eine Mauer gebaut. Sie zeigt Lebensstationen von Jesus.

Geburt Jesu Der Engel verkündet den Hirten auf dem Feld eine große Freude. Der Retter und Messias ist geboren: „Friede den Menschen.“

Taufe Jesu Zu Jesus’ Taufe kommt der Heilige Geist sichtbar in Gestalt einer Taube herab und sagt: „Das ist mein geliebter Sohn.“

Garten Gethsemane Beim Gebet mit seinen Jüngern am Ölberg erscheint Jesus ein Engel und gibt ihm neue Kraft: „Dein Wille geschehe.“

Kreuzigung In der tiefsten Not sieht Jesus nicht seine eigene Not, sondern das Leiden seiner Mutter und seines Jüngers Johannes.

Auferstehung Die Engel sagen zu den Frauen am Grab: „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden.“

Emmaus Die Jünger begegnen Jesus auf dem Weg nach Emmaus und erkennen ihn beim Abendessen, als er das Brot brach.

Strahlend weiß ist die neue Mauer hinter der katholischen Sankt Josefskapelle in Niederoderwitz. In ihr eingelassen fordern sechs Gipstafeln, die Stationen aus dem Leben von Jesus Christus zeigen, zum Betrachten, Innehalten und Nachdenken auf.

Niemand sieht der Mauer an, dass sie eine Art Notlösung ist – zu gut passt sie ins Umfeld der kleinen Kapelle, die Matthias und Ilona Werner auf ihrem Grundstück gebaut haben. Und doch hat die Mauer auch eine praktische Funktion, wie Ilona Werner erzählt. „Wir hatten hinter der Kapelle einen steilen Hang, der nur schwer zu bearbeiten war, aber gesichert werden musste“, sagt die Frau aus Dürmentingen in Baden-Württemberg, die dank ihres aus Oderwitz stammenden Mannes die Oberlausitz kennen und lieben gelernt hat. Auch wenn Werners heute nicht in Oderwitz wohnen, kommen sie gern hierher zu ihrer vor zwei Jahren gebauten Kapelle. Erst recht, wenn es auf dem Grundstück etwas zu tun gibt, wie eben eine Mauer zu bauen. „Das hat mein Mann seit April gemacht“, sagt Ilona Werner. Dass aus der Stütz- eine Bildermauer wird, sei anfangs nicht geplant gewesen, sagt das Ehepaar. Doch als der befreundete frühere Pfarrer von Marienberg-Olbernhau ihnen die sechs Bildtafeln mit Stationen aus dem Leben Jesus Christus‘ als Dauerleihgabe anbot, habe schnell festgestanden, diese öffentlich zu zeigen. Mittlerweile sind alle Bilder in der neuen Mauer hinter der Kapelle eingelassen, bald sollen sie noch je eine Leuchte und Scheiben bekommen. Und einen kleinen Flyer, auf dem mit Bibelversen das auf den Bildern dargestellte Leben und Wirken von Jesus Christus kurz erklärt wird. Eingeweiht werden soll die neue Bilderwand wahrscheinlich zu Ostern im kommenden Jahr. Ilona und Matthias Werner haben sie schon jetzt in ihr Herz geschlossen: „Für uns wird es immer schwerer, Oderwitz wieder zu verlassen“, sagen sie.

