Sechs auf einen Streich Ach wäre er doch besser daheim geblieben. Stattdessen leistet sich ein 22-jähriger Skodafahrer ein halbes Dutzend Vergehen an einem einzigen Abend.

© Symbolfoto: dpa

So etwas erleben auch Polizisten nur selten. Ein Skodafahrer fiel am Freitagabend gleich sechsmal negativ auf - und das in nur anderthalb Stunden. Vergehen Nummer eins: ein Unfall in Ohorn. Dabei nimmt der Skoda Schaden und rollt auf dem rechten Vorderrad nur noch auf der Felge. Doch statt das Fahrzeug stehenzulassen, fährt der 22-Jährige unverdrossen weiter. Von der Unfallstelle aus entdeckt die Polizei Kratzspuren der Felge bis ins Haselbachtal - Vergehen Nummer zwei! Nach Hinweisen von Zeugen stellen die Beamten des Polizeireviers Kamenz den Pkw am Bahnübergang Gelenau. Der Fahrer sitzt noch am Steuer. Es folgen die Vergehen drei bis sechs: Zunächst einmal hat der Mann keine Fahrerlaubnis. Der Alkoholtest ergibt 0,7 Promille, auch der Drogenschnelltest schlägt positiv an. Überdies ist der Skoda nicht zugelassen und trägt die Kennzeichen eines anderen Pkw. Die Ermittlungen laufen. (szo)

Polizeibericht vom 15. Oktober zurück 1 von 4 weiter BMW-Fahrerin schwer verletzt Königsbrück. Bei einem Unfall in Königsbrück wurde eine Autofahrerin schwer verletzt. Die 51-Jährige war am Freitagmittag mit ihrem BMW auf der B 97 in Richtung Schmorkau unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Mercedes-Lkw zusammen. Durch den Aufprall verletzte sich die BMW-Fahrerin schwer. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Unfallschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Altkleider-Container gelöscht Bautzen. Feuerwehreinsatz in Bautzen: In der Nacht zu Sonnabend hat in der Flinzstraße ein Altkleider-Container gebrannt. Das Feuer wurde rasch gelöscht, Personen oder Gebäude waren nicht in Gefahr. Den Schaden schätzt die Polizei auf 300 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Drogenfahrer gestoppt Hoyerswerda. Ein 28-jähriger Fordfahrer ging den Beamten des Polizeireviers Hoyerswerda am Freitagnachmittag ins Netz. Die Polizisten stoppten den Mann auf der Liselotte-Herrmann-Straße. Dabei stellten sie fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Der Fahrer kassierte eine Anzeige. Beifahrerin verletzt Hoyerswerda. Eine 16-Jährige wurde in der Nacht zu Sonnabend bei einem Unfall in Hoyerswerda verletzt. Ausgelöst wurde der Zusammenstoß von einer Renaultfahrerin (56). Diese fuhr auf der Elsterstraße auf einen VW auf. Die Beifahrerin im VW wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Dem VW-Fahrer und der Fahrerin des Renaults passierte nichts.

