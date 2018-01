Sebnitzerin gründet Ortsgruppe des Naturschutzbundes Naturfreunde gibt es in der Stadt viele. Die könnten sich jetzt neu zusammenfinden.

Tatjana Schwarzbach aus Sebnitz hat große Pläne. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Tatjana Schwarzbach ist weder Biologin noch jede Minute in der Natur unterwegs. Aber ihr Herz schlägt für die Natur. Und sie ist sich sicher, in Sebnitz und Umgebung gibt es reichlich davon und es gibt auch viele Menschen, die sich darum kümmern, dass die Natur erhalten bleibt. Und all diejenigen, die sich dafür engagieren oder Interesse daran haben, können jetzt in einer Ortsgruppe ein gemeinsames Dach finden. Am Sonntag, dem 28. Januar, will Tatjana Schwarzbach die Ortsgruppe Sebnitz des Regionalverbandes des Naturschutzbundes (NABU) gründen.

Interessierte sind 16 Uhr in die Gaststätte Finkenbaude in Sebnitz eingeladen. Doch wie kam es dazu? „Vor einiger Zeit kam jemand vom Naturschutzbund vorbei und bat um Unterstützung“, sagt Tatjana Schwarzbach. Ansonsten ist sie ja eher skeptisch. Sie überzeugten letztlich die Ideen. Ihrer Meinung nach gibt es auch in Sebnitz Klientel, das sich in dieser Ortsgruppe für die Natur engagieren könnte. „Ich bin Rentnerin und habe etwas Zeit, und sicherlich gib es auch noch mehr Leute, die ebenfalls Zeit haben“, sagt sie. Und sie hat Vorstellungen, was alles möglich wäre. Innerhalb der Ortsgruppe könne man verschiedene Arbeitsgemeinschaften gründen und die an den jeweils speziellen Themen interessierten Mitglieder dort einbinden. Schließlich gehe es ja auch darum, dass man sich auch in Sachen Natur beraten lassen kann. Sie denkt zum Beispiel an die Kleingärtner, an Landwirte oder auch an Themen wie den Wolf, die Fledermäuse und verschiedene Vogelarten. Sicherlich gebe es auch noch viel mehr Themen. „Wir wollen ganz langsam anfangen, da ja auch für mich alles neu ist“, sagt sie. Etwas Konkretes gibt es schon. Im Mai will der Naturschutzbund seine Vogelstimmenzählung auf dem Sebnitzer Friedhof abhalten.

Gründung der Ortsgruppe Sebnitz, 28. Januar, 16 Uhr, Gaststätte Finkenbaude in Sebnitz

