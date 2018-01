Sebnitzer Tradition beim Bürgerball Die Dekoration für den Neustädter Ball kommt aus der Nachbarstadt. Tickets gibt’s auch in der Sebnitzer SZ-Redaktion.

Sebnitzer Kunstblumen – hier Blumenmädchen Alexandra Lauermann – werden die Farbtupfer beim Neustädter Bürgerball setzen. © Daniel Förster

Neustadt/Sebnitz. Nicht mal mehr zwei Wochen bis zum diesjährigen Bürgerball in Neustadt. Am 20. Januar verwandelt sich die Neustadthalle in ein Ballhaus nach dem Vorbild der 1920er-Jahre. Für die Dekoration haben sich die Veranstalter eine besondere Kooperation einfallen lassen. „Die Blumengestecke, bestehend aus weißen Orchideen, kommen aus der Sebnitzer Kunstblumenmanufaktur“, berichtet Simone Schöne vom Bürgerball-Verein. Die Sebnitzer helfen nächste Woche auch beim Schmücken mit, um die Vision eines prachtvollen Tanzpalais zum Leben zu erwecken.

Für die Unterhaltung an diesem Abend sorgen unter anderem das Dresdner Salonorchester, ein Akrobaten-Duo und ein Showtanzpaar sowie ein DJ und eine Band. Getanzt werden kann zu Charleston, Swing und Jive und die Gäste können ihrer Spiellust fröhnen. Durch die Nacht führt wieder Moderatorin Beate Werner. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Wer bei der rauschenden Ballnacht am 20. Januar in der Neustadthalle dabei sein möchte, muss sich sputen. Flaniertickets zum Preis von rund 70 Euro gibt es unter anderem im SZ-Treffpunkt in Pirna und im Redaktionsbüro in Sebnitz zu kaufen, dort immer freitags von 9 bis 12 Uhr. (SZ/nr)

zur Startseite