Sebnitzer Tourismus kriegt die Kurve Die Übernachtungszahlen steigen stärker als anderswo in der Sächsischen Schweiz. Nicht nur wegen des Wandertags.

Der Deutsche Wandertag in Sebnitz lockte im Juni Tausende in die Region. © Steffen Unger

Was für Eltern und Kinder die Halbjahreszeugnisse, sind für die Tourismusbranche die Beherbergungszahlen des Statistischen Landesamts. Sie geben einen Zwischenstand über die aktuelle Entwicklung. Aktuell liegen die Zahlen bis Ende Juli vor. Sebnitz und seine Ortsteile konnten sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern. Ein Überblick:

Bis Ende Juli 11,5 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahr

Sebnitz und seine Ortsteile im Kirnitzschtal haben im ersten Halbjahr 2016 und im Juli überdurchschnittliche Übernachtungszahlen erreicht. Die Zahlen des Statistischen Landesamtes Sachsen weisen für die Zeit von Januar bis Juli 11,5 Prozent mehr Übernachtungen aus als im Vorjahreszeitraum. Die Sächsische Schweiz insgesamt konnte nur um 3 Prozent zulegen. In absoluten Zahlen verzeichnete Sebnitz bis Ende Juli 92 752 Übernachtungen.

Die Werte beziehen sich allerdings nur auf die größeren Hotels und Gasthäuser mit mehr als zehn Betten. Davon gibt es in Bereich Sebnitz 37 Betriebe mit zusammen knapp 1 400 Betten. Privatvermieter und kleinere Pensionen werden in der Beherbergungsstatistik des Statistischen Landesamts nicht erfasst. Sie melden ihre Zahlen direkt an die Stadt. Dort werden sie Ende des Jahres mit in die Gesamtstatistik eingerechnet. Der Sebnitzer Tourismuschef Ipsen ist aber optimistisch, dass sich die Tendenz verallgemeinern lässt: „Wenn es den Großen gut geht, geht es den Kleinen auch gut.“Noch zu Jahresbeginn hatten hingegen Gastwirte aus Hinterhermsdorf fehlende Tagesgäste beklagt und die Werbestrategie der Stadt kritisiert.

Wie kommt die aktuelle Steigerung zustande? Sind das die Früchte des Deutschen Wandertags? Zum einen schon, sagt Tourismuschef Julian Ipsen, aber nicht nur. „Wir waren viel in den Medien vertreten und haben viel Werbung gemacht.“ Zum anderen gehe auch viel Initiative von den Gastgebern selbst aus, die sich um mehr Gäste bemühen. „Wenn man ein gutes Angebot hat, wird das auch entsprechend angenommen“, sagt Ipsen.

Besucherzahlen im Heimatmuseum haben sich zeitweise verdoppelt

Mit neuen Rekorden können die Städtischen Sammlungen Sebnitz punkten, zu denen das Heimatmuseum und das Afrikahaus gehören. Im Mai verbuchten die Sammlungen mit 899 Besuchern doppelt so viele Interessenten wie im Vorjahresmonat, im Juni waren es mit 1 270 über 90 Prozent mehr als 2015. Auf die Monate von Januar bis Ende August gerechnet, beträgt die Steigerung 38 Prozent. Das liegt zum einen an den vielen Sonderausstellungen, die das Museum auf die Beine gestellt hat, insbesondere aber an neuen Kooperationen mit Schulen und Kindertagesstätten inklusive eigens entworfener Führungen für die jungen Besucher.

Kunstblumenmanufaktur profitiert von Übernachtungsgästen

Im Haus der Deutschen Kunstblume stiegen die Besucherzahlen von Januar bis Ende August um 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Schaumanufaktur profitiert von den Übernachtungsgästen. Wenn mehr Gäste in der Gegend unterwegs sind, gehen auch mehr in die Manufaktur, fasst es Tourismuschef Julian Ipsen zusammen.

Obere Schleuse liegt aktuell hinter Vorjahr zurück

50 000 Besucher ist die Marke, welche die Kahnfahrt auf der Oberen Schleuse in Hinterhermsdorf knacken soll. Im vergangenen Jahr ist das knapp gescheitert. Aktuell liegen die Zahlen leicht hinter denen von 2015 zurück. Die Saison läuft noch bis zum 31. Oktober. Die Touristiker hoffen bis dahin noch auf ein paar schöne Tage, die Gäste in die Kirnitzschklamm locken.

