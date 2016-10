Sebnitzer Theater-Pioniere Die neue Sonderaustellung des Heimatmuseums zeigt Schauspiel-Geschichte. Zur Eröffnung kommt ein Stargast.

zurück Bild 1 von 3 weiter Museumsleiter Robert Rösler zeigt ein Originalplakat des Pioniertheaters Sebnitz von 1975. © Steffen Unger Museumsleiter Robert Rösler zeigt ein Originalplakat des Pioniertheaters Sebnitz von 1975.

Damals spielte André Dreßler die Hauptrolle in „König Drosselbart“.

Dieter Bellmann ist als Professor Simoni in der ARD-Arztserie „In aller Freundschaft“ bekannt. Er wird in Sebnitz erwartet.

Sebnitz. Seine ehemaligen Schützlinge vergleichen sein Temperament mit dem eines Louis de Funès. Er konnte streng sein, wenn etwas nicht klappte, aber ebenso herzlich, wenn es denn gelang. Er legte Wert auf hohe Qualität und förderte gleichzeitig die Spielfreude der Kinder und Jugendlichen. Voller Inbrunst hat der Deutschlehrer Günter Manigk das Pioniertheater Sebnitz gestaltet, so schildert es Museumsleiter Robert Rösler. Der Lehrer war Leiter und Regisseur der Laienspielgruppe, die zu DDR-Zeiten in der ganzen Region bekannt war und mehrere Preise einheimste. Damit wurde eine Tradition begründet, die bis heute im Laienspiel an Sebnitzer Schulen und im Theatre Libre fortbesteht. Das Sebnitzer Heimatmuseum beleuchtet jetzt mit einer Sonderausstellung diese Geschichte.

Gegründet wurde die Truppe 1951 als AG Laienspiel. Die ersten Kostüme bestanden noch aus Krepppapier, doch schon bald wurden die Inszenierungen immer professioneller, mit geschneiderten Kostümen, aufwendigem Bühnenbild, anspruchsvollem Spiel. Auf Antrag Günter Manigks erhielt die Truppe 1968 den Status Pioniertheater. Das war eine Auszeichnung, für die man beim Zentralrat der FDJ in Berlin eine bestimmte Qualität und einen Spielplan nachweisen musste.

Für die jungen Schauspieler war das Theaterleben durchaus anstrengend, besonders während der Weihnachtszeit, wenn sie regelrecht auf Tour waren. Bis zu 15 Vorstellungen in den Betrieben von Sebnitz bis Bad Schandau, Königstein, Pirna und Stolpen standen dann im Plan. So manch einer hat den ersten Weihnachtsfeiertag dann mit einer Stulle vor der Vorstellung verbracht, statt mit dem Gänsebraten im elterlichen Wohnzimmer. Sie haben es gern auf sich genommen.

Für einige Sebnitzer war das Pioniertheater der Startpunkt für eine Karriere im Schauspielfach. Winfried Wagner etwa, der jahrzehntelang an der Volksbühne Berlin spielte und dort gar Intendant war. Oder Dieter Bellmann, der in vielen Defa-Produktionen mitwirkte und in der ARD-Krankenhausserie „In aller Freundschaft“ als Professor Gernot Simoni in der Sachsenklinik eine Hauptrolle spielt. In einer handschriftlichen Chronik über die frühen Jahre des Theaters ist Museumsleiter Robert Rösler auf die erste Rolle dieses wohl prominentesten ehemaligen Mitglieds des Ensembles gestoßen. Zu Weihnachten 1953, da war er 13 Jahre alt, spielte Dieter Bellmann in der Geschichte „Die zwölf Monate“. Noch keine große Rolle, aber eine wichtige. Zwei Jahre später die erste Hauptrolle: In „Hampelmanns Rache“ mimt Bellmann den bösen Hampelmann, der eine Revolte der Spielzeuge anführt, die sich von den Kindern lieblos behandelt fühlen. Zur Eröffnung der Sonderausstellung wird Dieter Bellmann in Sebnitz dabei sein.

Dass die Schau zustande kam, ist vor allem der Verdienst von Andreas Motz, dem Wirt der Brückenschänke. Er wies auf das anstehende 65-jährige Jubiläum hin. Er war es auch, der auf ehemalige Mitglieder des Ensembles zuging, um Material zu sammeln. Ein Jahr lang haben sich die früheren Theaterleute regelmäßig getroffen, damit zur Museumsnacht, die Ausstellung gezeigt werden kann. Persönliche Erlebnisse sind es, welche die Ausstellung prägen, zusammen mit vielen historischen Fotos von den Aufführungen, alten Plakaten, Programmheften und handbeschriebenen Notenblättern. Der Bad Schandauer Gottfried Hauser, damals Lehrer in Sebnitz, hat für die Stücke seinerzeit eigene Lieder komponiert. Anlässlich der Ausstellung haben seine Enkel die Songs jetzt neu eingesungen. Sie werden im Museum zu hören sein.

„Pionier-Theater – 65 Jahre Sebnitzer Laienspiel“, Sonderausstellung ab 4. November im Heimatmuseum Sebnitz. Eröffnung am 3. November, um 19 Uhr, im Haus des Gastes, Schillerstraße 3 in Sebnitz. Gast: Schauspieler Dieter Bellmann. Der Eintritt zur Eröffnung ist frei.

