Sebnitzer Straße im Sommer gesperrt In Bad Schandau wird die gesamten Ferien über der Asphalt erneuert. Die Umleitung nach Sebnitz führt über Hohnstein.

© Marko Förster

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat die Bauarbeiten zur Fahrbahnerneuerung auf der Sebnitzer Straße in Bad Schandau für rund 320 000 Euro in Auftrag gegeben. Ab 26. Juni wird die Asphaltdecke erneuert. Teilweise wird auch die Straßenentwässerung optimiert, teilt die Behörde mit. Die Bauarbeiten werden in den Sommerferien, also bis zum 4. August andauern und erfolgen unter Vollsperrung der Staatsstraße S 154. Die Zufahrt zum Zaukenweg soll so lange wie möglich gewährleistet bleiben. Das sei nur während des Einbaus der neuen Asphaltschichten nicht realisierbar. Die Anlieger im Baubereich würden von der Baufirma noch gesonderte Informationen über die Erreichbarkeit ihrer Grundstücke erhalten, heißt es. Eine Umleitung während der Vollsperrung wird über Hohnstein, Ehrenberg, Ulbersdorf und Sebnitz ausgeschildert. (SZ/gk)

