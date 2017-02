Sebnitzer stark beim Wuchterlauf Nach dem erfolgreichen Skilanglauf-Wettkampf beginnen schon die Vorbereitungen für das kommende Jubiläum.

Über hundert Skilangläufer starteten beim Wuchterlauf. © Dirk Zschiedrich

Sächsische Schweiz. Es waren nicht nur die ausgezeichneten Schneeverhältnisse in diesem Jahr, sondern auch die gute Beteiligung, die den 49. Sebnitzer Wuchterlauf zu einem Erfolg machten. Dieses Fazit ziehen die Organisatoren im Nachgang der Veranstaltung. Insgesamt 106 Teilnehmer aus 39 verschiedenen sächsischen Sportvereinen gingen bei dem Skilanglauf-Wettkampf an den Start. Allein 27 Starter, also rund ein Viertel, kamen aus der Stadt Sebnitz und ihren Ortsteilen. Darüber freuen sich die Veranstalter besonders. Die beteiligten Sebnitzer holten in den verschiedenen Altersklassen drei erste, zwei zweite und drei dritte Plätze. Darüber hinaus waren die Sebnitzer auch in der Mannschaftswertung erfolgreich. Die Teams K.C. Friensteiner und Sebnitzer Radverein 1897 belegten dort die Ränge drei und vier hinter zwei nicht zu schlagenden Mannschaften des PSV Zittau.

Unterdessen haben die Vorbereitungen für das 50. Jubiläum des Wuchterlaufs im nächsten Jahr bereits begonnen. Die Organisatoren werden alles daran setzen, dass der Jubiläumslauf zu einem echten Höhepunkt wird, verspricht Cheforganisator Gunter Seifert. Der Termin steht schon fest: Es ist der 27. Januar 2018. (SZ)

