Sebnitzer Solivital kommt mit blauem Auge davon Die Kosten des Wasserschadens stehen noch nicht fest. Das Kindertobeland hat jedoch schon wieder geöffnet.

Solivital-Leiter Kevin Brunner beim Entfernen des Laminatbodens kurz nach dem Wassereinbruch. © Steffen Unger

Von einer Minute auf die andere lief das Regenwasser in die Halle des Sebnitzer Sport- und Freizeitzentrums. Ein Schaden am Dach setzte während des schweren Unwetters am 22. Juni Teile des Fußbodens in der großen Halle mit Kindertobeland und Soccerarena unter Wasser. Das Tobeland müsse bis auf weiteres geschlossen bleiben, hieß es kurz nach dem Vorfall. Zwei Wochen später sieht die Lage schon besser aus. „Wir sind noch mal mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt Solivital-Leiter Kevin Brunner. Schon am Folgetag haben die Mitarbeiter das Laminat ausgebaut, damit der durchnässte Boden trocknen kann. Im vorderen Teil der Halle muss jetzt neuer Boden verlegt und hinter der Theke des Kinderrestaurants die Wand neu gemalert werden. Dieser Bereich bleibt vorerst abgesperrt. Das Kindertobeland hat aber bereits wieder geöffnet. „Der Kletter-Irrgarten, der Kleinkind-Bereich und die Trampolins können genutzt werden“, sagt Solivital-Chef Brunner. Lediglich die Tretroller müssen stehen bleiben, deren Fahrfläche muss noch abtrocknen. Das Kinderrestaurant bleibt bis zur Sanierung ebenfalls geschlossen, die Verpflegung der kleinen Gäste wird aber über die Sportbar nebenan abgedeckt. Im Gegenzug rabattiert das Haus die Eintrittspreise.

Jetzt im Sommer herrscht drinnen zwar weniger Betrieb, gebucht ist das Tobeland aber dennoch. Für viele Gruppen aus dem Kindererholungszentrum Kiez gehört ein Besuch zum festen Programm. Auch Urlauber-Familien kommen vorbei, wenn das Wetter draußen mal nicht so sommerlich ist, sagt Leiter Kevin Brunner. Der anfangs befürchtete Schaden am Sportboden der Soccer-Arena hält sich in Grenzen. Zwar hat sich der Textilbelag darunter vollgesaugt, er kann aber getrocknet werden. Der erst vor knapp zwei Jahren neu verlegte Boden muss nicht raus. Wie hoch der finanzielle Schaden insgesamt ist, ist noch offen. Ein Gutachter war vor Ort, das Ergebnis der Untersuchung steht aber noch aus. (SZ/dis)

