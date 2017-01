Sebnitzer Skilift öffnet am Donnerstag Eine gute Nachricht für alle Wintersportbegeisterten. Der Sebnitzer Skilift geht am Donnerstag in Betrieb.

Die Pistenraupe war am Mittwoch am Sebnitzer Skihang im Einsatz. © Dirk Zschiedrich

Die Pistenraupe des Sebnitzer Skiklubs war am Mittwoch im Einsatz, damit die Saison auch am Räumicht endlich starten kann. Gegen Mittag fehlten noch ein paar Zentimeter, doch mit den starken Schneefällen am Nachmittag war klar: Am Donnerstag geht’s los. 25 Zentimeter Schneedecke hat der Skiklub gemessen. Die Anlage läuft, der Hang ist präpariert, die erste Testfahrt war erfolgreich. Der Lift ist am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. (SZ)

